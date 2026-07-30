klar22°
DE | FR
burger
Schweiz
Frankreich

Fast 100'000 Romands wandern laut Studie wegen hohen Wohnkosten aus

Fast 100'000 Romands wandern laut Studie wegen hohen Wohnkosten aus

Hohe Wohnkosten in der Westschweiz haben das Interesse an einem Umzug nach Frankreich verstärkt.
30.07.2026, 00:30

Eine Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis ergab, dass hochgerechnet 92'400 Personen aus der Romandie aktiv nach einer Immobilie im Nachbarland suchen.

epa04349662 A view of Geneva harbour with the famous water fountain Jet d&#039;eau, in Geneva, Switzerland, 11 August 2014. EPA/SALVATORE DI NOLFI
Besonders in Genf werden die Lebenskosten als sehr hoch empfunden.Bild: EPA/KEYSTONE

Rund sieben von zehn Befragten in der Westschweiz empfinden die Mieten oder Kaufpreise in ihrer Region laut der am Donnerstag veröffentlichten Comparis-Umfrage als teuer. Die tiefen Wohnkosten in Frankreich seien denn auch der Hauptgrund für die Attraktivität des Nachbarlandes.

Besonders ausgeprägt war die Einschätzung im Kanton Genf, wo die Hälfte der Befragten die Wohnkosten als «sehr teuer» bezeichnete. In den Kantonen Bern, Jura und Wallis lag dieser Anteil bei zehn bis zwölf Prozent. Jeder vierte Befragte gab an, 36 Prozent oder mehr des Haushaltsbudgets für das Wohnen aufzuwenden.

Ein Hinderungsgrund für einen Umzug ist aber der Arbeitsweg: Vier von zehn Befragten gaben an, keine längeren Pendelwege für günstigeres Wohnen zu akzeptieren. Als wichtigste Hürde nannten die Teilnehmenden jedoch die Entfernung zu Familie und Freunden, gefolgt von administrativen Unsicherheiten.

Für die repräsentative Studie befragte das Marktforschungsinstitut Innofact im Mai 2026 im Auftrag von Comparis 1001 Personen in den französischsprachigen Teilen der Schweiz. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Studie zeigt: Schweizer Wohneigentumsmarkt ist weiter robust
Der Schweizer Wohneigentumsmarkt bleibt trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten robust. Die Preise sind laut Wüest Partner weitgehend durch die wirtschaftlichen Fundamentaldaten gedeckt. Eine grössere Korrektur zeichnet sich derzeit nicht ab.
Zur Story