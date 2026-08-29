Polizei toleriert Besetzung des Stadtzürcher Lindenhofs bis Sonntag

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Auf Instagram hatten die laut der Polizei vorwiegend aus der linksextremen Szene stammenden Aktivistinnen und Aktivisten angekündigt, den Platz bis am Sonntag sperren zu wollen. Bild: keystone

Die Stadtpolizei Zürich toleriert die am Freitagabend begonnene Besetzung auf dem Lindenhof bis am Sonntag. Dies nach einer polizeilichen Lagebeurteilung und nach Rücksprache mit der Sicherheitsvorsteherin, wie die Stadtpolizei am Samstagmittag mitteilte.

Auf Instagram hatten die laut der Polizei vorwiegend aus der linksextremen Szene stammenden Aktivistinnen und Aktivisten angekündigt, den Platz bis am Sonntag sperren zu wollen. Den Posts zufolge beabsichtigten sie mit der Aktion, gegen die europäische Migrationspolitik, Kriege und Aufrüstung zu protestieren.

Die rund 100 vermummten Personen hatten den Lindenhof am Freitagabend kurz nach 19 Uhr besetzt und das Gelände abgeriegelt. Die Polizei sperrte in der Folge die Zugänge zur Grünanlage.

Die Stadtpolizei werde den Verlauf der Veranstaltung weiter beobachten, gegebenenfalls Massnahmen prüfen und bei Bedarf wieder aktiv kommunizieren, hiess es am Samstagmittag weiter.

Der Lindenhof ist ein historischer Platz und Aussichtspunkt auf einem Moränenhügel über der Zürcher Altstadt. (sda)