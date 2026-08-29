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Polizei toleriert Besetzung des Stadtzürcher Lindenhofs bis Sonntag

Polizei toleriert Besetzung des Stadtzürcher Lindenhofs bis Sonntag

29.08.2026, 09:3429.08.2026, 12:24
Ein Banner der Aktivisten haengt an der Mauer des Lindenhofs am Freitag, 28. August 2026 in Zuerich. Linksautonome Aktivisten haben am Freitag den Lindenhof besetzt. Sie fordern &quot;Solidaritaet sta ...
Auf Instagram hatten die laut der Polizei vorwiegend aus der linksextremen Szene stammenden Aktivistinnen und Aktivisten angekündigt, den Platz bis am Sonntag sperren zu wollen.Bild: keystone

Die Stadtpolizei Zürich toleriert die am Freitagabend begonnene Besetzung auf dem Lindenhof bis am Sonntag. Dies nach einer polizeilichen Lagebeurteilung und nach Rücksprache mit der Sicherheitsvorsteherin, wie die Stadtpolizei am Samstagmittag mitteilte.

Auf Instagram hatten die laut der Polizei vorwiegend aus der linksextremen Szene stammenden Aktivistinnen und Aktivisten angekündigt, den Platz bis am Sonntag sperren zu wollen. Den Posts zufolge beabsichtigten sie mit der Aktion, gegen die europäische Migrationspolitik, Kriege und Aufrüstung zu protestieren.

Die rund 100 vermummten Personen hatten den Lindenhof am Freitagabend kurz nach 19 Uhr besetzt und das Gelände abgeriegelt. Die Polizei sperrte in der Folge die Zugänge zur Grünanlage.

Die Stadtpolizei werde den Verlauf der Veranstaltung weiter beobachten, gegebenenfalls Massnahmen prüfen und bei Bedarf wieder aktiv kommunizieren, hiess es am Samstagmittag weiter.

Der Lindenhof ist ein historischer Platz und Aussichtspunkt auf einem Moränenhügel über der Zürcher Altstadt. (sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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Roger Durrer
28.08.2026 23:26registriert März 2025
Aktivisten? Nennt sie doch beim Namen, es sind Linksextreme wo sich genau wie Rechtsextreme nie an Recht und Ordnung halten werden!
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Felix99
28.08.2026 22:00registriert März 2022
Aktivisten? Wären sie von der Jungen Tat würdet ihr die Nazis nennen…..
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Kohl returns
29.08.2026 01:16registriert Mai 2026
Das Programm wurde dazugedichtet oder? klingt eher nach Satire als nach Revolution:-D.
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