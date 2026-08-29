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Unfall in Oberengstringen: 7-Jährige auf Velo kollidiert mit Roller

Polizeirapport

Oberengstringen ZH: Mädchen auf Velo bei Unfall mit Rollerfahrer verletzt

29.08.2026, 11:3729.08.2026, 11:37

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Samstagvormittag in Oberengstringen im Kanton Zürich bei einem Zusammenstoss mit einem Roller mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst des Spitals Limmattal brachte es zur Behandlung ins Spital.

Unfall Oberengstringen 29.8.26
Der Unfall geschah auf der Rebbergstrasse in Oberengstringen ZH.Bild: Kantonspolizei Zürich

Zur Frontalkollision kam es gegen 9 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der 17-jährige Rollerfahrer war demnach auf der Rebbergstrasse einer Baustellenabsperrung ausgewichen und kollidierte dabei mit dem entgegenfahrenden Mädchen.

Die Kantonspolizei Zürich nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf und sicherte vor Ort Spuren. (sda)

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