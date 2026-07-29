Claudio Zali will sein Amt als Staatsrat abgeben. Bild: keystone

Tessiner Regierungsrat Claudio Zali will sein Amt abgeben

In einem Brief an Radio Ticino soll der Regierungsrat angekündigt haben, nach der Erledigung einiger Formalitäten sein Amt abzugeben. Zali war heftig in Kritik geraten.

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Lega-Regierungsrat Claudio Zali will von seinem Amt zurücktreten, wie Radio Ticino berichtet. In einem Brief an den Sender soll er dies angekündigt haben. Zali sah sich zuletzt mit heftiger Kritik konfrontiert, nachdem bekannt geworden war, dass er in einem Telefongespräch einen Bekannten dazu aufgefordert haben soll, Gewalt gegenüber einer Frau anzuwenden.

Kurz nach Mittag bestätigte Zalis Partei die Berichte. Sie habe die Entscheidung von Zali zur Kenntnis genommen, sein Amt als Staatsrat mit Wirkung per Ende September 2026 niederzulegen und auf die Kandidatur bei den nächsten Kantonswahlen zu verzichten, schrieb die Lega dei Ticinese. Der Entscheid sei politisch und greife keinem Urteil auf juristischer Ebene vor. Zali habe gegenüber der Partei betont, keinerlei Straftaten begangen zu haben. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Zali weist Vorwürfe zurück

Der Druck auf Zali war in den vergangenen Tagen gewachsen. Für Mittwochabend kündigten ein feministisches Kollektiv sowie linke Parteien in Bellinzona eine Demonstration gegen den Tessiner Regierungspräsidenten an.

Zali weist die Vorwürfe zurück. Es habe sich um einen privaten Wutausbruch gehandelt. «Ich habe niemanden verprügelt, ich habe niemanden zum Prügeln geschickt. Ich bin kein gewalttätiger Mensch», zitiert der Sender aus dem Schreiben. Der Fall sei juristisch geklärt.

Gleichzeitig kritisiert er die «mediale und politische Hetzjagd». Nun wolle er einige laufende Projekte abschliessen und offene Fragen klären. «Sobald dies geschehen ist, werde ich zum von mir genannten Zeitpunkt mein Regierungsamt für die letzten Monate der Legislaturperiode an einen neuen Kandidaten übergeben, der unbedingt sein Amt antreten möchte.»

Für 14 Uhr ist in Bellinzona eine Medienkonferenz des Tessiner Staatsrats angekündigt. (vro/hkl/sda)