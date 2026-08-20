Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann will 2027 erneut kandidieren

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Der Berner Ständerat Werner Salzmann (SVP) will bei den Eidgenössischen Wahlen 2027 seinen Sitz im Ständerat verteidigen. Das hat die SVP Kanton Bern am Donnerstag mitgeteilt.

Werner Salzmann will seinen Sitz für die SVP im Ständerat verteidigen. Bild: keystone

«Die SVP Kanton Bern ist hocherfreut über diesen Entscheid», schrieb die Partei in einer Mitteilung. Salzmann habe die Geschäftsleitung am Donnerstag informiert. Die formelle Ständerats-Nomination erfolge an der Delegiertenversammlung im Januar 2027.

Salzmann hat seit 2019 Einsitz in der kleinen Kammer. Aktuell ist er deren 1. Vizepräsident. Bis 2021 war er auch Präsident der SVP Kanton Bern. (dab/sda)