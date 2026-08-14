Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark kandidiert 2027 nicht mehr

Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark tritt im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Er begründet den Verzicht mit seinem Alter.

Mehr «Schweiz»

Bei den nächsten Wahlen werde er bereits 69 Jahre alt sein, schrieb Stark am Freitag in einer Medienmitteilung: «Ich möchte nach acht Jahren im Ständerat aufhören, solange ich mich noch gesund und voll leistungsfähig fühle.»

Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark wird sein Amt abgeben. Bild: keystone

Stark dankte dem Thurgauer Stimmvolk, seinen Wählerinnen und Wählern sowie seiner Partei für das in ihn gesetzte Vertrauen. Dieses motiviere ihn, in Bern bis zum letzten Tag sein Bestes zu geben.

Der promovierte Historiker vertritt den Thurgau seit Ende 2019 in der kleinen Kammer. Zwischen 2006 und Mai 2020 war er Mitglied des Thurgauer Regierungsrates. (dab/sda)