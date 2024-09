Zürcher GLP-Politiker fordert von Partei eigenen Rauswurf

Sanija Ameti ist seit rund drei Jahren Co-Präsidentin von Operation Libero. Die Bewegung steht hinter Ameti. Dass ihre Handlung falsch und unangebracht gewesen sei, stehe für sie wie auch für Operation Libero ausser Frage, meldete Operation Libero am Montag in einem Statement. «Wir schätzen Sanija Ameti als Politikerin, als Co-Präsidentin und als Freundin.» Michael Hermann, Politologe und Leiter des Forschungsinstituts Sotomo, überrascht die Situation nicht. In Operation Libero sei Ameti verwurzelt, sagt er. «Bei der GLP eckte sie immer schon an. Deshalb ist es klar, dass Operation Libero klarer hinter ihr steht, als es die GLP tun würde.» (zueritoday.ch)

In einem E-Mail an das Parteisekretariat, das ZüriToday vorliegt, hat Gautschi darauf hingewiesen, dass die GLP ihn im Falle eines Parteiausschlusses von Ameti auch ausschliessen könne. Weiter schreibt er darin: «Lasst bitte mal die Kirche im Dorf. Wer religiös ist, hat die glaubwürdige Bitte um Vergebung für einen unabsichtlichen Fehler längst akzeptiert, Fehler zu vergeben, ist schliesslich ein zentrales Prinzip im christlichen Glauben.»

Den Internet-Mob der Rechten könne die GLP nicht beeinflussen, sagt er auf Anfrage von ZüriToday. Beeinflussen könne die Partei aber den Umgang mit den eigenen Mitgliedern. «Eine Parteivertreterin, die so viel geleistet hat, kann man nicht wie eine heisse Kartoffel fallen lassen.» Da erwarte er mehr Rückgrat. «Auch in Krisen steht man für seine Mitglieder ein», fordert er.

Bei ihrer Partei ist der Zug bereits abgefahren. Am Montag teilte die GLP Schweiz mit, ein Ausschlussverfahren gegen Ameti zu starten. «Ein weiterer Verbleib des Mitglieds Sanija Ameti bei den Grünliberalen schadet aus Sicht der Parteiführung dem Ansehen der Grünliberalen», schrieb die GLP. Um weiteren Schaden abzuwenden, beantrage die GLP Schweiz, umgehend ein Parteiausschlussverfahren an die Hand zu nehmen.

