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Wildhut vergrämt Wolf im Jagdbanngebiet Schwarzhorn

Eine Frau ist unterwegs zum Regitzer Spitz, mit Blick auf den Falknis, Schwarzhorn und Glegghorn, Hintergrund von links, am Donnerstag, 16. April 2015, auf dem Flaescherberg in Flaesch. (KEYSTONE/Gian ...
Im eidgenössischen Jagdbanngebiet Schwarzhorn bei Schattenhalb wurde ein Kalb so schwer von einem Wolf verletzt, dass es notgetötet werden musste.Bild: KEYSTONE

Wildhut will Wolf aus Jagdbanngebiet Schwarzhorn vertreiben

20.07.2026, 14:0120.07.2026, 14:12

Ein Wolf hat in der Nacht auf Freitag im eidgenössischen Jagdbanngebiet Schwarzhorn bei Schattenhalb ein Kalb so schwer verletzt, dass das Tier notgetötet werden musste. Die Berner Wildhut reagiert zum Schutz der Nutztiere nun mit Vergrämungsmassnahmen und intensiviertem Monitoring mittels Fotofallen.

Dies teilte die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern am Montag mit. Ein Wildhüter geht aufgrund des Verletzungsbildes davon aus, dass ein Wolf das Kalb verletzt hat. Eine DNA-Probe soll nun Klarheit bringen.

Stärkere Massnahmen sind trotz einer laufenden Abschussverfügung in der Region nicht möglich, wie es weiter hiess. Das Bundesrecht verbietet den Abschuss von Wölfen in eidgenössischen Jagdbanngebieten. (sda)

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