sonnig29°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Bündner Jäger wegen Wolfsabschuss im Puschlav zu Geldbusse verurteilt

Im Tessin starb ein 51-jähriger Jäger durch einen Schuss, den ein anderer Jäger abgefeuert hatte. (Symbolbild)
(Symbolbild)Bild: TI-PRESS

Bündner Jäger wegen Wolfsabschuss im Puschlav verurteilt

09.07.2026, 13:5709.07.2026, 13:57

Der Jäger, der 2025 im Puschlav einen Wolf getötet hat, ist wegen Verstosses gegen das Bundesgesetz über die Jagd verurteilt worden. Der Mann muss eine Geldbusse zahlen, das Jagdpatent wird ihm jedoch nicht entzogen.

Die Bündner Justiz hat am 18. Juni einen Strafbefehl erlassen. Der Jäger hat das Urteil akzeptiert, womit es rechtskräftig ist. Die vom Tessiner Radio und Fernsehen (RSI) vorab verbreitete Nachricht wurde heute von der Bündner Staatsanwaltschaft gegenüber Keystone-SDA bestätigt.

Der Täter handelte fahrlässig: Der Jäger tötete das Tier während der Jagdzeit ohne Vorsatz, achtete jedoch nicht ausreichend darauf, dass er auf ein geschütztes Tier schoss.

In Norditalien darf man bald Wildschweine mit Pfeil und Bogen jagen

Der Jäger muss nun eine Geldbusse zahlen, die nach dem Bundesgesetz über die Jagd maximal 10'000 Franken betragen kann. Zudem muss er den Wert des erlegten Tieres ersetzen. Das Jagdpatent wird ihm hingegen nicht entzogen. Diese Massnahme ist beispielsweise vorgesehen, wenn eine Person eine andere Person vorsätzlich oder grobfahrlässig auf der Jagd tötet oder verletzt und die Gefahr besteht, dass sie ähnliche Straftaten begeht.

Hätte der Jäger das geschützte Tier vorsätzlich getötet, hätte ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr gedroht.

Abschuss am ersten Tag der Jagd

Die Ereignisse gehen auf den 1. September 2025 zurück, den ersten Tag der Hochjagd. Im Puschlav wurde der Kadaver eines männlichen Tieres mit einer Schusswunde gefunden. Da in diesem Zeitraum in der Region keine Abschussbewilligungen für Wölfe erteilt worden waren, wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet.

Im Februar dieses Jahres beschloss die Staatsanwaltschaft, ein Strafverfahren gegen einen Jäger zu eröffnen, der nun verurteilt wurde. (sda)

Mehr zum Thema:

Wölfe werden stärker reguliert – doch ein anderes Raubtier schleicht in die Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hirsche und Wölfe
«Ich bin total gegen Wolfsabschüsse» – Jäger hat klare Meinung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gegenvorschlag zur Konzernverantwortung hat schweren Stand
Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates zur Konzernverantwortungsinitiative hat in der Vernehmlassung einen schweren Stand. Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien lehnen ihn deutlich ab, während er den Initianten und linken Parteien zu wenig weit geht.
Klar abgelehnt wird der indirekte Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI) von der SVP und der FDP. Er weise in dieselbe Richtung wie die Initiative, bemängeln sie.
Zur Story