«¿Dónde está Leo Messi?»: So feiern die spanischen Fans den Weltmeistertitel in Zürich
Vor dem WM-Final erstrahlte die Hardbrücke in Zürich in den Farben Blau und Weiss. Kurz nach dem Schlusspfiff des WM-Finals sind es aber die spanischen Fans, die aus den Public Viewings auf den Platz unter der Hardbrücke strömen und feiern, wie diese Bilder zeigen:
Dabei erlauben sie sich auch einen Seitenhieb gegen Argentiniens Superstar Lionel Messi. Dieser fand im Final nämlich kaum einen Zugang und verlor gar 16 Mal den Ball an den Gegner. (emm)
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