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SVP-Ständerat Hannes Germann tritt 2027 nicht mehr an

Schaffhauser Ständerat Hannes Germann tritt 2027 nicht mehr an

14.09.2026, 15:3514.09.2026, 15:35

Der amtsälteste Ständerat Hannes Germann (SVP/SH) hat seinen Rückzug auf Ende der Legislatur angekündigt. Der 70-Jährige tritt 2027 nicht mehr zu den Wahlen an.

Er habe diesen Entschluss gefasst, weil man aufhören solle, wenn es am schönsten sei, wie Germann am Montag in einem Videostatement auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte. In den verbleibenden Monaten bis zu den Wahlen wolle er sich jedoch nicht zurücklehnen, fügte der SVP-Politiker an. Es stünden in Bern noch wichtige politische Geschäfte an, für die es gute Lösungen brauche.

Bei seinem Ausscheiden aus dem Parlament wird Germann auf eine 25-jährige Amtszeit in der kleinen Kammer zurückblicken können. Der Schaffhauser hatte im Jahr 2002 den Sprung in den Ständerat geschafft.

In den Jahren 2013 und 2014 amtete er als Ständeratspräsident. Zuvor war Germann bereits auf kommunaler und kantonaler Ebene politisch aktiv gewesen und hatte beruflich unter anderem als Lehrer sowie Wirtschaftsredaktor gearbeitet. (sda)

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