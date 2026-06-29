vereinzelte Gewitter27°
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

Temperaturrekord in San Bernardino GR gebrochen – Hitzewelle hält an

The Raiffeisen Alpine Lounge, a multifunctional facility in San Bernardino, Switzerland, on the day of it&#039;s inauguration Saturday 14 June 2025. The multifunctional hub will host events of all kin ...
In San Bernardino im Süden des Kantons Graubünden fiel am Montag ein weiterer Hitzerekord. Bild: keystone

Im Süden bleibt es heiss – Temperaturrekord in San Bernardino GR gebrochen

29.06.2026, 17:0329.06.2026, 17:03

Bevor es kühler wird, zeichnen sich mancherorts in der Schweiz weitere Hitzerekorde ab. In San Bernardino GR ist am Montag auf 1639 Meter über Meer mit 24,2 Grad ein Temperaturrekord gemessen worden. Die Hitzewelle könnte an mehreren Messstationen neue Höchstwerte hinsichtlich ihrer Dauer aufstellen.

Das bisherige Temperaturextrem in San Bernardino lag bei 24,1 Grad und stammt aus dem Jahr 2025, wie Meteoschweiz am Montag mitteilte. Vor allem im Tessin, im Wallis und in der Westschweiz kletterte das Thermometer am Montag, 14 Uhr, erneut auf über 30 Grad.

Rekord für längste Hitzeserie egalisiert

Zürich-Fluntern, Bern-Zollikofen, Payerne, Schaffhausen, Buchs-Aarau, Delsberg, Pully, Freiburg und Altdorf haben ihren Rekord für die Dauer einer Hitzewelle bereits egalisiert. Sollte das Thermometer am Montag erneut die 30-Grad-Marke erreichen, würden sie den bisherigen Höchstwert übertreffen.

Die Dauer einer Hitzewelle wird anhand der Anzahl aufeinanderfolgender Tage gemessen, an denen die Höchsttemperatur diesen Schwellenwert überschreitet. Am Sonntag verzeichneten mehrere Messstationen bereits zwölf solcher Tage. Tags zuvor sind zudem an zahlreichen Stationen die bisherigen Temperatur-Allzeitrekorde gepurzelt, etwa mit 39 Grad in Basel.

An zahlreichen Orten in der Schweiz kam es in der Nacht auf Montag wieder zu einer Tropennacht mit Temperaturen von über 20 Grad. In der Nacht von Montag auf Dienstag wird gemäss Prognose von Meteoschweiz ein deutlicher Temperaturrückgang erwartet.

(sda)

Mehr Wetter-News:

«Temperaturextreme haben zugenommen»: Hier fielen in Europa überall Hitzerekorde
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Hitzewellen wie diese werden sich künftig häufen»
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Winterreserven schon verbraucht – ab heute schmelzen die Schweizer Gletscher
Der Schweizer Gletscherschwundtag bezeichnet jenen Tag im Jahr, an welchem die Schweizer Gletscher ihre «Winterreserven» verbraucht haben. Ab heute schmilzt also «altes Eis» und die Gletscher büssen an Volumen ein. So früh wie 2026 war dies bisher nur einmal der Fall.
Seit Jahren verlieren die Schweizer Gletscher an Volumen. In den letzten Jahren waren die Verluste besonders stark.
Zur Story