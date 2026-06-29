In San Bernardino im Süden des Kantons Graubünden fiel am Montag ein weiterer Hitzerekord. Bild: keystone

Im Süden bleibt es heiss – Temperaturrekord in San Bernardino GR gebrochen

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Bevor es kühler wird, zeichnen sich mancherorts in der Schweiz weitere Hitzerekorde ab. In San Bernardino GR ist am Montag auf 1639 Meter über Meer mit 24,2 Grad ein Temperaturrekord gemessen worden. Die Hitzewelle könnte an mehreren Messstationen neue Höchstwerte hinsichtlich ihrer Dauer aufstellen.

Das bisherige Temperaturextrem in San Bernardino lag bei 24,1 Grad und stammt aus dem Jahr 2025, wie Meteoschweiz am Montag mitteilte. Vor allem im Tessin, im Wallis und in der Westschweiz kletterte das Thermometer am Montag, 14 Uhr, erneut auf über 30 Grad.

Rekord für längste Hitzeserie egalisiert

Zürich-Fluntern, Bern-Zollikofen, Payerne, Schaffhausen, Buchs-Aarau, Delsberg, Pully, Freiburg und Altdorf haben ihren Rekord für die Dauer einer Hitzewelle bereits egalisiert. Sollte das Thermometer am Montag erneut die 30-Grad-Marke erreichen, würden sie den bisherigen Höchstwert übertreffen.

Die Dauer einer Hitzewelle wird anhand der Anzahl aufeinanderfolgender Tage gemessen, an denen die Höchsttemperatur diesen Schwellenwert überschreitet. Am Sonntag verzeichneten mehrere Messstationen bereits zwölf solcher Tage. Tags zuvor sind zudem an zahlreichen Stationen die bisherigen Temperatur-Allzeitrekorde gepurzelt, etwa mit 39 Grad in Basel.

An zahlreichen Orten in der Schweiz kam es in der Nacht auf Montag wieder zu einer Tropennacht mit Temperaturen von über 20 Grad. In der Nacht von Montag auf Dienstag wird gemäss Prognose von Meteoschweiz ein deutlicher Temperaturrückgang erwartet.

(sda)