Freispruch im Fall des assistierten Suizids bei gesunder Frau

Im Jahr 2017 hatte der Arzt einer 86-jährigen Frau, die bei guter Gesundheit war, aber zusammen mit ihrem schwerkranken Ehemann sterben wollte, Pentobarbital verschrieben. Pentobarbital wird in der Anästhesie und als Schlafmittel eingesetzt.

Die erste strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts hat mit vier zu einer Stimme die Beschwerde der Genfer Staatsanwaltschaft abgewiesen. Diese zog den Entscheid des Genfer Kantonsgerichts vom Februar 2023 an das höchste Schweizer Gericht.

Das Bundesgericht hat in einer öffentlichen Beratung den Freispruch von Pierre Beck wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz bestätigt. 2017 verhalf der Vizepräsident von Exit Westschweiz einer gesunden 86-Jährigen zum Suizid.

Das Stirnband sitzt. Charles und Diana in Klosters, am 6. Februar 1996.

Carchauffeur lenkt Reisebus in Cazis GR trotz Führerausweisentzug

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Dienstag in Unterrealta GR einen Carchauffeur angehalten, der trotz Führerausweisentzug am Steuer sass. Dem 34-Jährigen wurde gemäss Mitteilung die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Anzeige gebracht.