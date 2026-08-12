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Gesundheit

UV-Schutz: 11 von 15 Luzerner Solarien fallen bei Kontrolle durch

Luzerner Solarien verstossen häufig gegen Vorgaben

12.08.2026, 11:4912.08.2026, 11:49

In vielen Solarien im Kanton Luzern besteht ein zu grosses Sonnenbrandrisiko. Dies haben 2025 Kontrollen der kantonalen Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz (DILV) ergeben.

Die DILV, deren klassische Aufgabe die Kontrolle von Lebensmitteln ist, kontrolliert seit 2025 auch, ob Solarien die Vorgaben einhalten. Würden die Bräunungsstudios falsch betrieben, könne die UV-Belastung zu gross sein und gesundheitliche Schäden verursachen, schreibt DILV-Leiter und Kantonschemiker Silvio Arpagaus in dem am Mittwoch publizierten Jahresbericht.

Nur 4 von 15 Betrieben erfüllen Anforderungen komplett

Die Vorgaben für die Solarien wurden vom Bund erlassen und sollen das Risiko für Verbrennungen und Krebs verkleinern. Sie sehen etwa Höchstwerte für die Strahlung vor oder ein Mindestalter der Besucherinnen und Besucher von 18 Jahren.

Die DILV kontrollierte gemäss dem Jahresbericht 15 Bräunungsstudios. Die Ergebnisse seien unbefriedigend, schreibt Arpagaus. Nur vier Betriebe erfüllten die Anforderungen vollständig.

In acht Betrieben wurden zumindest auf einem Teil der Sonnenbänke die UV-Höchstwerte überschritten. Dies war bei 15 der 52 kontrollierten Sonnenbänke der Fall. Bei zehn Sonnenbänken (in fünf Studios) war die Strahlung so hoch, dass Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen werden konnten. Drei Studios wurden mit einem Nutzungsverbot belegt.

Vier Betriebe stellten ihrer Kundschaft keine Schutzbrillen zur Verfügung. In zwei Betrieben sei zudem nicht sichergestellt gewesen, dass Unter-18-Jährige keinen Zugang hätten, hiess es im Jahresbericht der Dienststelle. (sda)

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