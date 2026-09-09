Reiswaffeln sind bei Eltern und Kindern beliebte Snacks. Bild: shutterstock

«Kassensturz»-Test von Reiswaffeln zeigt grosse Unterschiede bei Schadstoffen

Obwohl alle getesteten Reiswaffeln die Grenzwerte einhalten, zeigt die Analyse der Produkte deutliche Unterschiede bei den Schadstoffen Arsen und Acrylamid.

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Reiswaffeln sind besonders bei Eltern und Kindern als ein gesunder Snack für zwischendurch beliebt. «Kassensturz» und das Konsumentenmagazin «Saldo» haben zehn beliebte Produkte aus Schweizer Läden im Labor auf Arsen, Acrylamid und Schimmelpilzgift getestet.

Die gute Nachricht: Bei keinem Produkt wurden die Grenzwerte überschritten. Trotzdem gibt es grosse Unterschiede, denn die am besten abgeschnittenen Reiswaffeln enthalten zwei- bis dreimal weniger Schadstoffe als die am schlechtesten abgeschnittenen Produkte im Test.

Diese Produkte überzeugten

Die Bestnote 6 erhält die Marke Lima. Danach kommen die Aldi-Eigenmarke Bio (Note 5,9), Alnatura (5,8) und das Schweizer Bio-Label Leib und Gut (5,7). Bei keinem Produkt ist der Stoff Aflatoxin enthalten. «Diese krebserregenden Schimmelgifte können entstehen, wenn Reis während der Lagerung oder des Transports feucht wird. Das bedeutet, dass Lagerung und Transportkette gut kontrolliert sind und sich keine Schimmelpilze gebildet haben», sagt Laborleiter Davide Staedler gegenüber dem SRF. Die Analyse hat das Labor Tibio in Cheseaux-sur-Lausanne VD durchgeführt.

Die Reiswaffeln von Lima erhalten die Bestnote 6. Bild: taleoo.de

Den höchsten Wert von Acrylamid, das beim Verpuffen von Reis unter Hitze entsteht und als krebserregend gilt, enthalten die Reiswaffeln der Denner-Eigenmarke. Dafür gibt es auch nur die Note 4,0. Denner erklärt das Ganze mit einer längeren Trocknungsphase, da die Reiswaffeln dicker seien als andere. Zu bemerken ist, dass die gemessenen Werte unter dem gesetzlichen Richtwert liegen.

Nicht für kleine Kinder

Am meisten vom Schadstoff Arsen kommt in der Spar-Eigenmarke vor (Gesamtnote 4,7). Auch hier liegt der Wert unter dem gesetzlichen Höchstmass. Auch wenn die Analyse nicht besorgniserregend ist, sollten kleine Kinder trotzdem nicht jeden Tag solche Reiswaffeln konsumieren, da hier die gefundene Menge doch relevant sei, heisst es vom Experten.

Resultate der 10 getesteten Produkte

Lima: Vollkorn-Reiswaffeln ohne Salz bio (2 Fr.*) – Sehr gut (Note 6)

Vollkorn-Reiswaffeln ohne Salz bio (2 Fr.*) – Sehr gut (Note 6) Bio: Reiswaffeln (0.63 Fr.) – Sehr gut (Note 5,9)

Reiswaffeln (0.63 Fr.) – Sehr gut (Note 5,9) Altnatura: Reiswaffeln mit Salz (0.85 Fr.) – Sehr gut (Note 5,8)

Reiswaffeln mit Salz (0.85 Fr.) – Sehr gut (Note 5,8) Leib und Gut: Reiswaffeln mit Meersalz bio (2.48 Fr.) – Sehr gut (Note 5,7)

Reiswaffeln mit Meersalz bio (2.48 Fr.) – Sehr gut (Note 5,7) Sondey: Reiswaffeln mit Meersalz (0.68 Fr.) – Gut (Note 5,4)

Reiswaffeln mit Meersalz (0.68 Fr.) – Gut (Note 5,4) Coop: Vollreiswaffeln mit Salz (0.69 Fr.) – Genügend (Note 4,7)

Vollreiswaffeln mit Salz (0.69 Fr.) – Genügend (Note 4,7) M-Classic: Reiswaffeln Vollkorn Meersalz (0.69 Fr.) – Genügend (Note 4,7)

Reiswaffeln Vollkorn Meersalz (0.69 Fr.) – Genügend (Note 4,7) Naturaplan: Vollreiswaffeln mit Salz (1 Fr.) – Genügend (Note 4,7)

Vollreiswaffeln mit Salz (1 Fr.) – Genügend (Note 4,7) Spar: Reiswaffeln mit Meersalz (1 Fr.) – Genügend (Note 4,7)

Reiswaffeln mit Meersalz (1 Fr.) – Genügend (Note 4,7) Denner: Reiswaffeln mit Salz (0.68 Fr.) – Genügend (Note 4)

*Preis pro 100 Gramm

(kek)