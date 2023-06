Ambulante Pauschalen sind bereit zur Einführung

Als Grundlage für die Entwicklung der ambulanten Pauschalen dienten laut H+ und Santésuisse die Leistungs- und Kostendaten aus fast einer Million Fälle, die von rund 30 Spitälern zur Verfügung gestellt wurden. «Damit ist die Datenbasis der ambulanten Pauschalen so umfassend wie in keinem anderen ambulanten Tarifwerk.»

SNB lanciert Pilotprojekt zu digitaler Notenbank-Währung

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will an der hiesigen Börse SIX ein neues Pilotprojekt zu digitalem Zentralbankgeld lancieren. Das Projekt mit einer sogenannten Central Bank Digital Currency, kurz CBDC, soll die Chancen und Risiken einer solchen Digitalwährung für Geschäftsbanken aufzeigen, wie SNB-Chef Thomas Jordan am Montag im Rahmen der Fintech-Konferenz «Point Zero Forum» in Zürich sagte.