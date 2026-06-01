Muss abgekocht werden: Trinkwasser in Schwanden und Hofstetten bei Brienz verschmutzt

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Das Trinkwasser in Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz BE muss bis auf weiteres abgekocht werden. Es ist getrübt, wie die Behörden am Montagmorgen über den Warndienst Alertswiss mitteilten.

Bevor man das Wasser zum Trinken oder in der Küche verwendet, soll man es abkochen, heisst es in einer vom Kanton Bern veröffentlichten Warnung. Nähere Angaben zur Art der Verschmutzung machten die Behörden darin nicht. (sda)