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Fünf Legionellen-Patienten befinden sich in Basel weiterhin im Spital

Keine neuen Legionellen-Fälle in Basel – fünf Personen weiterhin im Spital

06.08.2026, 12:4606.08.2026, 12:46

In Basel sind Stand Donnerstag 11.00 Uhr keine neuen Erkrankungen im Zusammenhang mit Legionellen-Infektionen registriert worden. Eine weitere Person konnte inzwischen das Spital verlassen, wie das Gesundheitsdepartement mitteilte.

Damit befanden sich zum genannten Zeitpunkt noch fünf Personen in Spitalpflege, wie das Gesundheitsdepartement (GD) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Die Gesamtzahl der Erkrankungen belaufe sich weiterhin auf 28.

Weitere Fälle am Mittwoch

Am Mittwoch waren zwei neue bekannte Erkrankungen gemeldet worden. Eine der betroffenen Personen musste ins Spital. Eine andere Person, die zuvor auf der Intensivstation gepflegt worden war, hatte diese verlassen können.

Das GD hatte am Montag über einen Ausbruch von Erkrankungen aufgrund einer Infektion mit dem Bakterium Legionella pneumophila informiert. Eine Person war gemäss Behördeninformationen zu dem Zeitpunkt verstorben.

Als wahrscheinlichste Quelle der Infektionen gelten zwei Kühltürme auf dem Hauptsitz der Manor in der Kleinbasler Rebgasse. Diese wurden stillgelegt und werden nun untersucht. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat in dem Zusammenhang ein Verfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung eröffnet, wie sie am Mittwochabend mitgeteilt hatte. (leo/sda)

Mehr zum Fall:

Legionellen in Basel: Staatsanwaltschaft eröffnet Strafverfahren
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