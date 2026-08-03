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Legionellenausbruch in Basel: Behörden vermelden ein Todesopfer

Legionellen-Ausbruch in Basel: 1 Person gestorben – 25 weitere mussten ins Spital

03.08.2026, 13:3503.08.2026, 14:10
Inhaltsverzeichnis
Was ist passiert?
Wie kam es zum Ausbruch?
Was genau sind Legionellen?

Was ist passiert?

In Basel gab es zuletzt einen Legionellen-Ausbruch. Dies gaben die Behörden am Montag bekannt. Eine Person verstarb infolge der Krankheit. Weitere 25 Personen mussten ins Spital, sieben von ihnen wurden auf der Intensivstation behandelt. Neun Personen sind noch immer hospitalisiert, eine davon auf der Intensivstation.

FILE - This 1978 electron microscope image made available by the Centers for Disease Control and Prevention shows Legionella pneumophila bacteria which are responsible for causing the pneumonic diseas ...
Bei Legionellen handelt es sich um Bakterien, welche beim Menschen Erkrankungen verursachen können.Bild: keystone

Wie kam es zum Ausbruch?

Die Behörden gehen davon aus, dass die Ansteckungen wohl über eine Kühlanlage in Kleinbasel erfolgten. Dabei handelt es sich um Türme auf dem Dach eines Bürogebäudes an der Rebgasse. Die Anlagen werden verwendet, um Wärme aus industriellen Prozessen und Gebäuden an die Umgebung abzugeben.

Um die Kühlwirkung zu verstärken, wird Wasser verdunstet. Wenn sich in diesen Anlagen aber Legionellen befinden, kann der Wasserdampf der Anlage ansteckende Tröpfchen beinhalten. Diese können durch Einatmen zu Ansteckungen bei Menschen führen. Die Anlagen wurden mittlerweile ausser Betrieb genommen.

Was genau sind Legionellen?

Bei Legionellen handelt es sich um eine Art von Bakterien, die im Wasser leben. Sie können Krankheiten hervorrufen, welche für den Menschen gefährlich sein können.

Besonders kritisch ist die sogenannte Legionärskrankheit, eine schwere Erkrankungsform mit einer Lungenentzündung. Die Symptome können stark variieren – oft leiden Erkrankte zu Beginn an Fieber und Schüttelfrost, später können Husten, Magen-Darm-Probleme und Kopfschmerzen oder Atemnot hinzukommen. Die Letalität bei einer Legionärskrankheit liegt bei etwa 10 bis 15 Prozent. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Raucher und Personen mit gewissen Grunderkrankungen. Zudem erkranken Männer zwei- bis dreimal häufiger als Frauen.

Deutlich häufiger, aber auch deutlich weniger gefährlich ist das sogenannte Pontiac-Fieber. Dabei handelt es sich um eine Form ohne Lungenentzündung, bei welcher die Erkrankten oft an Fieber und anderen grippeähnlichen Symptomen leiden. Diese verschwinden normalerweise nach wenigen Tagen aber wieder.

(dab)

Mehr folgt in Kürze ...

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Die beliebtesten Kommentare
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Hans G. Muster
03.08.2026 13:49registriert Januar 2024
„die türme wurden kühlgelegt.. und bis wasser betrieben…“ bitte lest euer geschwurbel zuerst noch einmal durch, bevor ihr senden drückt…
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InneriChreis
03.08.2026 13:42registriert September 2016
Wasser, die Quelle des Lebens. Manchmal offenbar auch der Quelle für eine Lektion darüber, dass Nachlässigkeit einen hohen Preis haben kann.
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