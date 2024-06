Bericht: Wolfsrudel in fast allen Bündner Talschaften

«Bei Wölfen ist erlaubt, was sonst illegal ist» – das Wallis nutzte umstrittene Methoden

Am meisten Rudel halten sich in der weiträumigen Surselva auf. Gleich drei Wolfsgruppen streifen zwischen dem Lukmanierpass und Trin respektive Versam herum. Je ein Rudel lebt im Gebiet Domleschg-Lenzerheide, im Raum Prättigau-Schanfigg sowie auf dem weiträumigen Gebiet der Gemeinde Davos.

Es komme aber auch zu aggressiven Auseinandersetzungen zwischen Wölfen unterschiedlicher Rudel. Eine endete gar tödlich. Im Januar 2021 wurde in der unteren Surselva eine erwachsene Wölfin tot aufgefunden. Das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden geht davon aus, dass die Wölfin vom dort lebenden Rudel getötet wurde.

Strikt getrennte Gebietsgrenzen kennen die Wölfe nicht. Mittels genetischer Nachweise und GPS-Daten von besenderten Wölfen stellte die Wildhut Gebietsüberschneidungen fest, ebenso wie Ausflüge einzelner Wölfe in ein benachbartes Territorium. «Dabei spielen beispielsweise Verwandtschaftsverhältnisse eine Rolle», sagte Puorger zu Keystone-SDA.

Das grösste Streifgebiet mit einer Fläche von 320 Quadratkilometern nimmt das Valgrondarudel in der mittleren Surselva in Anspruch. Das mit 150 Quadratkilometern kleinste Territorium bewohnt das Murchettarudel im Albulatal.

«Im Sommer nach der Geburt der Jungtiere ist das Rudel am grössten», erklärte Arno Puorger vom Amt für Jagd und Fischerei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Danach nehme die Rudelgrösse bis zur Geburt des nächsten Wurfs stetig ab, bedingt durch die Mortalität der Jungtiere und deren Abwanderung.

Wie aus dem kürzlich publizierten ersten Quartalsbericht 2024 des kantonalen Amtes für Jagd und Fischerei über Grossraubtiere hervorgeht, leben Wolfsrudel mittlerweile in nahezu allen Bündner Talschaften. Einzige Ausnahmen sind das Oberengadin und das Bergell, doch auch dort leben Einzelwölfe. Schon vor ein paar Jahren hatte das Amt geschrieben, in Graubünden sei überall und jederzeit mit der Präsenz von Wölfen zu rechnen.

In Graubünden leben mindestens elf Wolfsrudel. Gemäss aktueller Informationen der Wildhut ziehen die Rudel durch weiträumige Gebiete und besiedeln fast den ganzen Kanton. Dabei zeigen sich die Wölfe berggängig und überqueren zuweilen wilde Flüsse und hohe Bergrücken.

Mindestens 91 Wölfe leben im Bündnerland, so ein Bericht. Bild: KEYSTONE

