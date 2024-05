Auf der Bündner Herbstjagd wird auch auf Wölfe geschossen

Hells Angel: Wie ein türkischer Gangster in der Schweiz Geschäftspartner fand

Der Hells Angel Ertan Y. ist der verlängerte Arm des türkischen organisierten Verbrechens. Wenn er aussagt, hat er um sein Leben zu fürchten.

Ertan Y. (Name geändert) ist in Basel aufgewachsen. Bereits als Jugendlicher wurde er straffällig. Er folgte zeitweise seinem Vater in die Türkei, wohin dieser ausgeschafft wurde und wo dieser verstarb. Ertan beschleunigte dort seine kriminelle Karriere. Er schloss sich der Hells-Angels-Gruppe Turkey Nomads an, die von einem deutsch-türkischen Schwerkriminellen angeführt wurde. So kam er mit der türkischen Grosskriminalität in Kontakt, die ihn später nutzte, als er wieder in die Schweiz zurückkehrte und dem hiesigen Charter der Hells-Angels-Bande beitrat.