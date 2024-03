Alle Jahre wieder: der Osterstau. Bild: KEYSTONE

Mit diesem Trick will Graubünden Dörfer vor dem Verkehr schützen

Das hohe Verkehrsaufkommen führt gemäss dem Bundesamt für Strassen (Astra) zu «unerwünschtem Ausweichverkehr» durch Orte entlang der Nationalstrassen. Betroffene Regionen haben daher Massnahmen ergriffen. Der Kanton Graubünden etwa, der wegen der Ausweichroute über den San Bernardino betroffen ist, führt «Rückhalteposten» ein. Diese sollen gemäss Kantonsingenieur Reto Knuchel dazu führen, «dass es einen künstlichen Rückstau gibt auf dem Kantonsstrassennetz, mit der Idee, dass der Verkehr auf der Nationalstrasse bleibt».

Osterstau fällt doch nicht (ganz) ins Wasser

Das Astra rechnet trotz angekündigten schlechten Wetters im Süden bereits vor Ostern mit Stau vor dem Gotthard-Nordportal. Das sagte Astra-Sprecher Thomas Rohrbach am Mittwochmorgen im Schweizer Radio SRF.

Demnach dürften zwar einige Ausflügler wegen des frühen Ostertermins auch in die Skigebiete fahren. Die Fahrt in den Süden dürfte trotzdem einiges an Zeit kosten, hiess es im Radio. Mit Stau und Verkehrsbehinderungen muss gemäss Astra bereits ab dem Mittwoch gerechnet werden. (rbu/sda)