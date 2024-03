Ein Bild aus schöneren Tagen: Traditioneller Osterstau, 2014. Bild: KEYSTONE

Tradition in Gefahr: Osterstau könnte ins Wasser fallen

Das Osterwochenende bringt im Norden frühlingshafte Temperaturen und nur leichte Bewölkung, im Süden hingegen ist es kühl und verbreitet regnerisch.

Ein verlängertes Osterwochenende im Tessin: Das hat für viele Tradition. Jahr für Jahr staut es entsprechend vor dem Gotthard. Doch dieses Jahr werden sich wohl nur Hartgesottene auf den Weg Richtung Süden machen, denn die Wetteraussichten verheissen für den Süden nicht gerade Ferienstimmung.

Am Karfreitag bewegen sich im Süden die Temperaturen zwischen 7 und 13 Grad, und es regnet. Am Karsamstag geht es ähnlich weiter mit 8 bis 14 Grad – es regnet weiterhin, jedoch nicht mehr so stark. Am Ostersonntag gibt es 8 bis 14 Grad, und es regnet wieder stärker.

Im Norden hingegen steht der Osternäschtli-Suche im Garten nichts im Wege: Schon am Karfeitag klettert das Thermometer auf 19 Grad, das Wetter ist vom Föhn geprägt, besonders im Osten. Es gibt nur leichte Bewölkung, immer wieder zeigt sich die Sonne. Das zieht sich weiter über den Karsamstag, am Ostersonntag gibt es bis zu 18 Grad, alle drei Tage dürfen wir mit Sonnenschein und leichter Bewölkung rechnen.

