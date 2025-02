Insgesamt sollen 93 Wohneinheiten entstehen, wie aus der Mitteilung des Klosters Engelberg vom Mittwoch hervorging. Bild: Shutterstock

Benediktinerkloster Engelberg plant 93 Wohnungen

Die Gesellschaft Wohnraum für Engelberg AG hat das Baugesuch für ihr Projekt im Gebiet «Obere Erlen» eingereicht. Auf dem rund 9400 Quadratmeter grossen Grundstück sind sechs Wohnhäuser sowie ein Gewerbe- und Wohnhaus geplant.

Insgesamt sollen 93 Wohneinheiten entstehen, wie aus der Mitteilung des Klosters Engelberg vom Mittwoch hervorging. 45 Wohnungen befinden sich im Gewerbegebäude und sind für Hotels und Betriebe gedacht, welche Wohnungen für ihre Mitarbeitenden benötigen. So sollen andere grössere Wohnungen in Engelberg wieder für Familien frei werden.

Der Aktiengesellschaft gehören das Benediktinerkloster Engelberg, die Einwohnergemeinde sowie die Bürgergemeinde Engelberg an, wie es hiess. Gemeinsam stellten sie ihr Projekt für bezahlbaren Wohnraum 2023 ein erstes Mal vor.

In einem nächsten Schritt plant die AG ihr Reglement mit Vergabekriterien fertigzustellen. So werden die Wohnungen unter anderem nicht als Zweitwohnungen und auch nicht zur Vermietung via Airbnb vergeben. Viel mehr sollen Menschen mit Wohnsitz in Engelberg den Vorzug erhalten. (sda)