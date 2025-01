Erkennst du den Ort? Hier gibt es seit Januar 2025 nicht nur ein neues Hotel, sondern auch ein neues Flatrate-Angebot. Mehr dazu bei unserem Punkt 12. Bild: Revier Mountain Lodge

Rauszeit

Diese 16 (meist neuen) Hotels solltest du 2025 mal ausprobieren

Wie wär's mal wieder mit einem Tapetenwechsel? Ein Wochenende zu zweit, irgendwo in der Schweiz. Vielleicht mal wieder ohne Kinder etwas unternehmen? Dann haben wir hier für dich einige (neue) Hotelvorschläge.

Egal, ob in den Bergen oder an einem See, in einem Zoo oder mit völlig neuartigem Konzept – auch in den letzten Monaten kamen in der Schweiz neue Hotels dazu. Oder werden dies bald tun. Wir stellen dir einige neue Unterkünfte vor, welche ihre Tore (wieder) eröffneten.

Falls dir die neuen Hotels nichts sagen, du aber seit Jahren auf ein bekanntes Haus schwörst, dann schreib es in die Kommentare!

Kurve Apartments & Lounge, Adelboden BE

Am 1. Juni 2025 eröffnet das Kurve Apartments & Lounge in Adelboden. Es warten 38 Apartments im Dorfzentrum des Weltcuportes. Der Name kommt übrigens von der Landstrasse, die hier fast einen U-Turn hinlegt.

Es gibt erst Visualisierungen, aber die sehen schon mal gut aus. Hier die gemütliche Lounge mit Panoramafenstern. Bild: Kurve apartments & lounge

Das Outdoor-Abenteuer beginne hier direkt vor der Haustüre, schreiben die Besitzer. Die Lounge soll ein Ort zum «Dorfen» sein, zum Zusammenkommen. Für Kinder hat's ein Spielparadies. In der Zwischensaison bekommst du schon ab 136 Franken pro Nacht ein Doppelzimmer. In der Hochsaison gilt ein Mindestaufenthalt von vier Nächten, ansonsten deren zwei.

Und ungefähr so werden die Zimmer aussehen. Bild: Kurve apartments & lounge

Hier gibt's weitere Informationen.

Cabane du Col de Cou, Champéry VS

Bis 1995 wurde die Cabane du Col de Cou von Grenzbeamten bewohnt. Und auch wenn diese abgelegen liegt: Um die Aussicht hat man die Beamten sicherlich beneidet. Jetzt wird das Gebäude praktisch auf der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz hoch über Champéry zur Berghütte umgebaut. Die Eröffnung wird im Sommer sein, ein genaues Datum fehlt noch. Um die Zimmer für 4, 6 oder 8 Personen zu erreichen, musst du da hochwandern (von Champéry ca. 3 Stunden). Aber ich sag's dir: Das lohnt sich.

Das alte Zollgebäude wird gerade umgebaut (siehe unten). So sah es vorher aus. Bild: ivan schwab

Neben der Schweizer Gemeinde Champéry stützten auch die französischen Morzine und Samoëns das Projekt, welches rund 30 Betten und einen Speiseraum umfasst. Zahlreiche Wander- und Bikewege locken hier in der Umgebung. Die Eröffnung ist für Sommer 2025 geplant.

So sieht das neue Gebäude aus. Bild: Col de La Cou/Patrick Béard

Hier gibt's weitere Informationen.

Hotel Langgletscher, Fafleralp VS

Das Hideaway Resort Fafleralp am Ende des Lötschentals – und damit sicher schon mal abgelegen – liegt in einem Lärchenwald auf rund 1800 Metern über Meer. Ein idealer Ort, um zur Ruhe zu kommen.

Auf der Terrasse des Hotels Langgletscher. Bild: Fafleralp Hideaway Resort

Seit Pfingsten 2024 gehört auch das umgebaute Hotel Langgletscher zu dieser Idylle. Der Umbau kostete über zwei Millionen Franken und bildet als sechstes Gebäude im Resort neu das Basislager für Wandergruppen, Familien, Schulklassen oder Vereine. Das Zimmer erhältst du ab 140 Franken, an Wochenenden gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei Nächten.

Blick in eines der Doppelzimmer. Bild: Fafleralp Hideaway Resort

Hier gibt's weitere Informationen.

Appenzeller Huus, Gonten AI

Wir machen einen Schwenker in den Luxusbereich: Neu ist das Appenzeller Huus nicht. Das Huus Löwen (4-Sterne) und Huus Bären (3-Sterne) laden seit 2023 ein. Ab dem 16. April 2025 gesellt sich das Huus Quell dazu. Dieses 5-Stern-Superior-Hotel erhielt schon vor der Eröffnung das Gütesiegel «Leading Hotels of the World».

Bilder gibt es noch keine. Aber diese Renderings kommen der Realität schon sehr nahe. Bild: Appenzeller Huus

2200 Quadratmeter Wellnessbereich sorgen für eine Auszeit vom Alltag. Klar, das kostet alles bisschen was. Das Single Superior Zimmer gibt's für zwei Personen ab 396 Franken. Aber die beiden tieferen Kategorien stehen ja auch noch zur Verfügung.

Und so sehen dann ungefähr die Zimmer aus. Bild: Appenzeller Huus

Hier gibt's weitere Informationen.

Poort a Poort, Grengiols VS

Seit Ende September 2024 kannst du im Poort a Poort (Walliserdialekt für Tür an Tür) in Grengiols die Verbindung zwischen kulturellem Erbe und lokaler Innovation erleben. Vier leer stehende Gebäude im Dorf wurden saniert, darunter das Restaurant Bettlihorn. Dieses wurde zum zentralen Element des Dorfhotels.

Eines der Zimmer mit dem wunderbaren Charme. Bild: Poort a Poort

Derzeit drei Zimmer gibt es jetzt beim Dorfplatz zu besetzen. Unterstützt wird das Hotel durch regionale Anbieter und lokale Dienstleistungen, damit die Wertschöpfung in der kleinen Gemeinde gefördert wird. Das Doppelzimmer erhältst du ab 110 Franken.

Das Hotel befindet sich in verschiedenen Gebäuden mitten im Walliser Dorf. Bild: Poort a Poort

Hier gibt's weitere Informationen.

Grindellodge, Grindelwald

In Grindelwald gibt es ein neues Bed & Breakfast: die Grindellodge. Sie gehört zum Glacier Hotel, liegt aber weit oben im Dorf und nicht im Zentrum unten. Seit Dezember 2024 wartet hier japanische Eleganz in der Berglandschaft.

Japanisches Flair in der Grindellodge. Bild: Grindellodge

Die Zimmer sind eine Mischung aus Gebirgsstil mit einem Sakura-Touch. Im Erdgeschoss befindet sich mit dem «Umami» das erste japanische Restaurant Grindelwalds. Viele Zimmer bieten einen Blick auf die imposante Eigernordwand. Übernachten kannst du hier im Doppelzimmer ab 260 Franken.

Ein Doppelzimmer in der Lodge. Bild: Grindellodge

Hier gibt's weitere Informationen.

Zoo des Marécottes Boutique Hotel, Les Marécottes VS

Etwas ganz Spezielles kannst du in Les Marécottes seit Juli 2024 erleben. Du kennst da vielleicht den Alpenzoo mit der Felsenbadi (beides ist im Hotelaufenthalt inklusive). Neu kannst du im Boutique Hotel übernachten – mit dem Balkon direkt zum Bärengehege.

Die Visualisierung hat auch an einen Bären gedacht. Siehst du ihn? Bild: Zoo des Marécottes Boutique Hôtel/Camille Crausaz

Im familienfreundlichen Hotel stehen 17 Zimmer mit 60 Betten zur Verfügung. Dazu Jacuzzi auf dem Hotelbalkon. Ebenfalls genial für Kinder: Am Morgen vor Parköffnung können Hotelgäste eine Pflegekraft knapp 30 Minuten lang bei der Fütterung begleiten. Und: Da das Hotel einen direkten Zugang zum Zoo hat, kann man diesen auch ausserhalb der Öffnungszeiten besuchen. Ein Doppelzimmer gibt es ab 260 Franken.

Jacuzzi mit Blick auf den Zoo. Bild: Zoo des Marécottes Boutique Hôtel/david bovier

Hier gibt's weitere Informationen.

Jugendherberge, Martigny VS

Wenn wir grad schon bei familienfreundlichen Unterkünften sind: Im Zentrum des historischen Stadtviertels Martigny-Bourg – unweit von Les Marécottes – eröffnet am 28. Februar 2025 eine neue Jugendherberge. Das historische Gebäude «Bâtiment de l’Horloge» aus dem Jahr 1645 bietet 48 Betten in verschiedenen Zimmern. Alle Zimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet.

Auch hier müssen wir noch auf Visualisierungen zurückgreifen. Bild: Schweizer Jugendherbergen / Marek Pasche

Martigny ist ja eh bisschen mein Geheimtipp für die Schweiz. Der Ort ist absolut grossartig als Basis für «Outdoor-Familien», welche eine der spektakulären Schluchten und Wasserfälle in der Region entdecken möchten – und die Stadt hat alles, was man braucht. Das Doppelzimmer kostet ab 59 Franken, im Mehrbettzimmer (4 oder 6 Betten) kommst du für deren 51 unter.

Bild: Schweizer Jugendherbergen / Marek Pasche

Hier gibt's weitere Informationen.

Die Hotelauswahl Als Grundlage diente eine längere Liste von Hotellerie Suisse mit Neueröffnungen in den letzten oder kommenden Monaten sowie Anfragen in einigen Tourismusdestinationen. Die Auswahl erfolgte ohne irgendwelche Bezahlungen der Hotels oder Bekanntschaften in den aufgelisteten Betrieben.

Mona, Montreux VD

Wer kennt es nicht, das auffällige Gebäude des Eurotels an der Waadtländer Riviera in Montreux? 57 Jahre existierte das Hotel, welches bei der Eröffnung 1967 (kurz vor dem ersten Montreux Jazz Festival) das grösste Hotel war, das nach 1920 in der Schweiz gebaut wurde. Am 21. März 2024 folgte dann die Umbenennung und Öffnung unter neuem Namen: Mona. Der Name ist eine Ableitung von Monasteriolo (kleines Kloster), wie Montreux auf Schriften aus dem 11. Jahrhundert genannt wurde.

Was für eine Lage, direkt am See. Bild: Luca Carmagnola

Egal, ob ein Drink auf dem Dach oder eine Pedalofahrt auf dem See: Geniessen kannst du hier wunderbar. Wiedereröffnung ist hier zwar ein grosses Wort, aber der jahrelange Entwicklungsprozess mit vielen Renovationen und Investitionen von über 20 Millionen Franken besorgte dem Haus einen neuen Look. Das Doppelzimmer kostet in der Nebensaison mindestens 180 Franken.

Und so sehen die Zimmer aus. Bild: Mona Montreux

Hier gibt's weitere Informationen.

Hôtel des Muverans, Ovronnaz VS

Wir haben noch eine Wiedereröffnung: das Hotel des Muverans in Ovronnaz. Seit Ende November 2024 werden hier in der Bergwelt nach monatelangen Renovationen wieder Gäste empfangen.

Herrlich eingeschneit: das Hotel des Muverans. Bild: Hotel des Muverans

19 Zimmer, sechs davon speziell für Familien, stehen im Haus zur Verfügung. Ein Fitnessraum und eine Sauna (ab dem 15. März 2025), sowie das Hotelrestaurant runden das Angebot ab. Und nicht vergessen: In Ovronnaz ist die Aussicht in die Walliser Berge genial. Das Doppelzimmer gibt's ab 140 Franken.

Darf natürlich nicht fehlen: der Blick in die Berge. Bild: Céline Jentzsch

Hier gibt's weitere Informationen.

Sunstar, Pontresina GR

Zur Sunstar-Kette kam im Sommer 2024 ein neues Familienmitglied: das Sunstar Pontresina. Im geschichtsträchtigen Gebäude hielt ein moderner Einrichtungsstil Einzug. Und umgeben wird alles von der traumhaften Natur des Engadins.

Das Sunstar in Pontresina. Bild: Sunstar Pontresina

Ob Doppel- oder Familienzimmer für bis zu sechs Personen – der Wellnessbereich «Mountain Relax» ist immer inklusive. Ebenfalls Erholung verspricht die Terrasse mit Weitsicht in die Bergwelt. Das Doppelzimmer gibt's ab rund 220 Franken.

Bild: Sunstar Pontresina

Hier gibt's weitere Informationen.

Revier Hotel, Saas-Fee VS

Nicht nur ein neues Hotel, sondern auch ein neues Angebot findet sich seit dem 22. Januar in Saas-Fee mitten im Dorf. Der neuste Ableger der Hotelgruppe bietet 82 Cabins mit 238 Betten. Ein Zimmer gibt's ab 119 Franken.

Die Revier Mountain Lodge (Bildmitte vorne) und der Blick über Saas-Fee. Bild: Revier Mountain Lodge

Wirklich speziell ist zum Start das Angebot «All you can sleep». Für 999 Franken erhältst du dabei eine Flatrate auf ein Zimmer. Will heissen: Du kannst eine Smart Cabin für zwei Personen jeweils zwei Tage vor Reiseantritt einbuchen. Die Anzahl Nächte sind bis am 27. April 2025 theoretisch unlimitiert. Pro Buchung sind sieben Nächte möglich, danach wird ein Unterbruch von mindestens zwei Nächten nötig.

Und so sehen die Cabins aus. Bild: Revier Mountain Resorts

Hier gibt's weitere Informationen.

Swisspeak Resorts, Thyon VS

Wir haben noch ein neues Angebot einer Hotelgruppe: Das Swisspeak Resort eröffnete im Dezember 2024 einen Ableger in Thyon. Auf 1800 Metern im Herzen des Val d'Hérens wurden 78 Apartments mit total 434 Betten und einem 120-Plätze-Restaurant gebaut. Wohnungen für vier bis 10 Personen sind zu haben.

Der Blick ins herrliche Val d'Hérens. Bild: swisspeak resorts

Der direkte Zugang zum Ski- und Wandergebiet der 4 Vallées, ein Kids und Gaming Room sind weitere Argumente für das neue Hotel. Während der Hauptsaison gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von sieben Nächten, in der Nebensaison zwei bis sechs Nächte. In der Hauptsaison bezahlst du für eine Zweizimmerwohnung 973 Franken.

Eine der Wohnungen. Bild: swisspeak resorts

Hier gibt's weitere Informationen.

Casa Giovanoli, Tomils GR

Ein Hotelzimmer mit Plattenspieler? Ja, das gibt's noch. Im Casa Giovanoli in Tomils im Domleschg sogar in jedem Zimmer. Eine grosse Auswahl Schallplatten kannst du in der Lobby ausleihen. Dazu gibt es den Blick auf das Schloss Ortenstein und den herzigen Canovasee in der Nähe.

Mitten in Tomils: Früher eine Scheune, heute ein Hotel. Bild: Casa Giovanoli

Das Hotel und das Restaurant befinden sich übrigens in einer ehemaligen Scheune und Kuhstall aus dem 18. Jahrhundert. Beim vollständigen Umbau wurden viele originale Elemente beibehalten, was dem Haus einen besonderen Charme verleiht. Eröffnet wurde es im August 2024. Das Doppelzimmer gibt's ab 250 Franken.

Hast du den Plattenspieler entdeckt? Bild: Casa Giovanoli

Hier gibt's weitere Informationen.

Hotel Braunbär, Wengen BE

Erinnerst du dich an das Alpine Sunstar Wengen? Das Gasthaus wurde von Assas Hotels Ende 2022 erworben, renoviert und öffnet am 14. Februar seine Toren. Das Schmuckstück mitten im Dorf bietet 80 Zimmer. Langweilig wird dir sicher nicht: Im Hotel hat's 15'000 Bücher, die du ausleihen kannst.

Fondue-Gondel und Grillkota im Braunbär. Bild: Braunbär Hotel Spa

Erwähnenswert ist hier auch der Wellness-Bereich «Spa Nuxe» mit dem Hallenbad hinter Panoramafenstern, dem Hammam und der Aussensauna. Und hey: Gruppen können eine rustikale Holzhütte zum Raclette-Plausch buchen. Wer es romantisch mag: Gönne dir ein Fondue in der Gondelbahn «Nummer 100». Das Doppelzimmer gibt's ab 200 Franken.

Zimmer mit Balkon und Ausblick. Bild: Braunbär Hotel Spa

Hier gibt's weitere Informationen.

Château de Raymontpierre, Vermes JU

Hast du schon mal auf einem Schloss übernachtet? Möglich ist dies seit Juni 2024 auch im Jura. Das Château de Raymontpierre im Val Terbi bietet zudem eine traumhafte Weitsicht über die weichen Hügel.

Das verstehe ich unter einer einmaligen Lage. Bild: Chateau de Raymontpierre

Ja, der Spass kostet leider bisschen etwas. Ab 480 Franken für ein Doppelzimmer bist du dabei und kannst in diesem Bijou, umgeben von 650 Hektar Wald, deine persönliche Auszeit geniessen.

Willkommen in einem der Zimmer auf dem Schloss. Bild: Chateau de Raymontpierre

Hier gibt's weitere Informationen.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.