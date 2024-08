Diese Reiseziele in Europa sind komplett überlaufen

Viele europäische Reiseziele kämpfen mit den Herausforderungen des Massentourismus. Ein aktuelles Ranking zeigt die überlaufendesten Orte 2024.

Laura Helbig / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Das Thema Massentourismus ist derzeit regelmässig in den Schlagzeilen. In vielen beliebten Urlaubszielen regte sich in den vergangenen Wochen und Monaten Widerstand gegen Touristenmassen und den damit verbundenen Problemen.

Menschenmengen in der Altstadt von Dubrovnik. Bild: www.imago-images.de

Doch nicht immer sind es die Orte, in denen zuletzt grosse Proteste stattfanden, die besonders überlaufen sind. So tauchen etwa Mallorca oder die Kanarischen Inseln in einem aktuellen Rating des Ferienhausportals Holidu gar nicht auf.

Holidu hat die Urlaubsziele mit der höchsten Anzahl an Touristen pro Einwohner des Jahres 2024 ausgewertet. Dazu wurden Daten des Marktforschungsunternehmens Euromonitor International herangezogen. Das sind die Ergebnisse:

Das hat sich im Vergleich zum Vorjahr geändert

Bereits im vergangenen Jahr hatte Holidu diese Analyse durchgeführt. Schon 2023 führte Dubrovnik das Ranking an, sogar mit 36 Touristen pro Einwohner statt 27. Die kroatische Stadt ist vor allem durch die Fantasy-Serie «Game of Thrones» bekannt geworden. Dubrovnik bildet die Kulisse für die Stadt Königsmund, im englischen Original Kingslanding genannt.

Ach Venedig bleibt ein beliebtes Reiseziel. Bild: keystone

Den zweiten Platz belegte im vergangenen Jahr noch Venedig, das im diesjährigen Ranking einen Platz abgerutscht ist. Die italienische Lagunenstadt hatte in der Vergangenheit zahlreiche Massnahmen gegen Massentourismus eingeleitet – beispielsweise ein Eintrittsgeld für Tagestouristen.

Die Hauptstadt der griechischen Insel Rhodos hat nun den Platz von Venedig eingenommen. 2023 war der beliebte Urlaubsort noch auf dem vierten Platz. Ebenfalls hochgerutscht ist Heraklion auf der griechischen Insel Kreta – vom siebten auf den vierten Platz. Die beschauliche Stadt Brügge, bekannt aus dem Hollywood-Film «Brügge sehen … und sterben?» konnte sich offenbar vom Massentourismus erholen und rutscht vom dritten Platz (2023) auf den 14. Platz.