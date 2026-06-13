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Gaza-Flotte prangert auf dem Genfersee den G7-Gipfel an

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Ziel der Aktion der Gaza-Flotte? Die «Wut über die Mitschuld der Staaten am laufenden Genozid in Palästina sichtbar» machen.Bild: keystone

Gaza-Flotte prangert auf dem Genfersee den G7-Gipfel an

13.06.2026, 14:1713.06.2026, 14:17

Am Rande des G7-Gipfels im französischen Evian sind am Samstagmittag rund zwanzig Boote ab Lausanne auf den Genfersee gestochen, um Solidarität mit Gaza zu bekunden. Neben den Segeln wehten mehrere Dutzend palästinensische Flaggen.

Nach und nach schmückten sich die Boote mit Fahnen und Transparenten. «Stop complicity, stop genocide» (Stoppt die Komplizenschaft, stoppt den Völkermord), «Resist Fascism» (Widersteht dem Faschismus) oder auch «No G7» war auf ihnen zu lesen. Auf einigen Booten wurden zudem Rauchpetarden in den palästinensischen Farben gezündet. Parallel dazu riefen die Demonstrierenden: «Free, free Palestine».

Ziel der Aktion war es, «vor Evian und dem G7-Gipfel die Wut über die Mitschuld der Staaten am laufenden Genozid in Palästina sichtbar zu machen», schrieben die Organisatorinnen und Organisatoren in einer Mitteilung. Dabei prangerten sie insbesondere die militärische Hilfe für Israel an.

Die Organisatoren gaben an, dass etwa hundert Personen aus rund fünfzehn Ländern anwesend waren, darunter mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus der Romandie. (sda)

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