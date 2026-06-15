«Achtung, sie werden angreifen!»: Wir waren mitten im No-G7-Protest

Rund 20'000 Menschen demonstrierten an diesem Sonntag in Genf gegen den G7-Gipfel. Während die Mehrheit der Demonstrierenden friedlich blieb, gewann eine Minderheit nach und nach die Oberhand und verwandelte das Ende des Tages in eine angespannte Konfrontation mit der Polizei. Eine Reportage.



Alessia Barbezat, Margaux Habert, Frédéric Nejad Toulami / watson.ch/fr

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Eigentlich hatte alles gut begonnen. Am Sonntagnachmittag um 14 Uhr herrscht im Park de la Perle beim Genfersee eine festliche Stimmung. Mehrere tausend Menschen sind ans rechte Seeufer gekommen, um an der von der No-G7-Koalition organisierten Demonstration gegen den Gipfel teilzunehmen. Familien sind mit ihren Kindern, Hunden und Kinderwagen erschienen. Palästinensische Fahnen wehen über der Menge. Sprechchöre hallen durch die Luft, die Atmosphäre ist ausgelassen und friedlich.

Eine Demonstrantin wenige Minuten vor dem Beginn des Demonstrationszugs. Bild: watson

Nur wenige Schritte vom Naturzentrum La Libellule entfernt gibt Julia Bürgin ihrer violetten Schubkarre den letzten Schliff. Als Mitglied des Bauernhofbetriebs «Culture Locale» in Dardagny und der Vereinigung «Les Femmes de la Terre» wird sie im Block der Bäuerinnen mitlaufen, der an der Spitze des Demonstrationszugs positioniert ist. Der Traktor, der gewöhnlich feministische Demonstrationen begleitet, ist auf dem Hof geblieben.

«Das ist unser Arbeitsgerät. Diesmal haben wir lieber darauf verzichtet. Bei dem ganzen Polizeiaufgebot wussten wir nicht so recht, was uns erwarten würde.»

Dennoch befürchtet sie keine Ausschreitungen. «Ich bin Optimistin. Jedes Jahr verläuft der feministische Streik friedlich und in einer Atmosphäre des Wohlwollens. Ich hoffe, dass es heute genauso sein wird.»

«Es ist fröhlich, es ist festlich»

Ein Stück weiter zeigen Hiba und Laura, zwei in der Menge angetroffene Lausannerinnen, dieselbe Stimmung. Mit Glitzer im Gesicht und T-Shirts zur Unterstützung Palästinas nahmen sie bereits am Vortag am feministischen Streik in Lausanne teil.

«Es ist fröhlich, es ist festlich, wir tanzen. Wir wollen unsere Werte verteidigen, unsere Unterstützung für unterdrückte Völker zeigen und Kraft für die Kämpfe geben.»

Dennoch fallen einige Details in dieser Szenerie auf. Am hinteren Ende der Versammlung bedecken einige Demonstrierende bereits ihre Gesichter mit Palästinensertüchern, schwarzen Schals oder Schutzbrillen. Die beiden jungen Frauen wundern sich darüber nicht. «Sie schützen sich. Einige sind bei der Polizei registriert und identifiziert. Und ausserdem ist Tränengas extrem schmerzhaft.» Die Möglichkeit von Ausschreitungen weisen sie jedoch zurück. «Das sind keine Krawallmacher. Das ist eine extrem kleine Minderheit. Und auf der anderen Seite ist das Polizeiaufgebot völlig unverhältnismässig. Freunde von uns wurden bereits am Bahnhof kontrolliert.»

Der feministische Block an der Spitze des Demonstrationszugs. Bild: watson

Um 15.15 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. In Blöcke gegliedert, erstreckt sich die Demonstration über mehrere hundert Meter. An der Spitze gehen die Feministinnen in gemischter Zusammensetzung, gefolgt von Familien und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, dem Palästina-Block, einem revolutionären Block und einem kurdischen Block. Die Gewerkschaften bilden das Schlusslicht.



Von einer Gruppe zur anderen verändert sich die Atmosphäre. Auf die harmlosen Slogans folgen mitunter auch feindselige Botschaften gegenüber der Polizei. Diese zeigt sich bislang zurückhaltend, trotz des grossen Aufgebots, das in der ganzen Stadt eingesetzt ist.

Der Demonstrationszug bewegt sich auf dem Quai Wilson entlang, eingerahmt von Absperrungen. Ein Ein- oder Austreten ist nicht möglich. Eine etwa sechzigjährige Frau wird dies am eigenen Leib erfahren. Zu spät angekommen, eilt sie über das Kopfsteinpflaster in der Hoffnung, den feministischen Block noch zu erreichen – vergeblich. Die Zugänge sind versperrt. Sie muss bis zur Rue des Alpes zurückgehen, um sich der Demonstration anzuschliessen.

Die Stimmung kippt

Genau in diesem Abschnitt beginnt die Stimmung zu kippen. Schaufenster der Banque du Léman gehen zu Bruch. Wenige Meter weiter wird ein Tesla auf der Place Dorcière in Brand gesetzt. Weiter oben, in der Rue de la Servette, wird auch eine Raiffeisen-Bankfiliale beschädigt. Die Polizei, die sich bis dahin im Hintergrund gehalten hat, beobachtet die Lage, ohne einzugreifen. Doch die Spannungen nehmen weiter zu.

Demonstrierende setzen einen Tesla in Brand. watson

An der Ecke der Rue Antoine-Carteret und der Rue du Grand-Pré werden Feuerwerkskörper in Richtung Einsatzkräfte abgefeuert, die den Bereich sichern. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Die ersten Tränengasgranaten werden eingesetzt.



Auf der Avenue de France geht die Konfrontation weiter. Demonstrierende werfen Gegenstände in Richtung Polizei. Diese antwortet mit weiteren Tränengasgranaten.

Am Quai Wilson. Bild: watson

Eine Gruppe des Schwarzen Blocks – laut Polizei etwa 600 Personen – scheint offensichtlich eher den Zusammenstoss mit den Einsatzkräften suchen zu wollen als den Marsch fortzusetzen. Mehrere Minuten lang stehen sich beide Seiten gegenüber.

Die Konfrontation mit der Polizei

Gegen 19 Uhr erreicht die Spannung ihren Höhepunkt. Zurück im Parc de la Perle du Lac geben die Einsatzkräfte mehrfach Lautsprecherdurchsagen mit Aufforderungen zum Auflösen der Versammlung durch.

«Hier spricht die Polizei. Gehen Sie weiter. Bleiben Sie nicht im Park.»

In der Menge reagieren einige mit Buhrufen. Andere weisen darauf hin, dass sich noch Kinder dort befinden. Eine Familie versucht, mit ihren weinenden Kindern zu entkommen. «Achtung, sie werden angreifen!», warnen mehrere Demonstrierende.

Wenige Augenblicke später füllt sich der Park mit Tränengas. Die Luft wird schnell unatembar. Die Augen röten sich. Hustenanfälle häufen sich. Einige Demonstrierende holen kleine Fläschchen mit Kochsalzlösung hervor und reiben sie sich in die Augen. Andere spülen ihr Gesicht mit Wasser ab.

Ende der genehmigten Demonstration

Um 19 Uhr verkündet die Polizei das Ende der genehmigten Demonstration. Sie versucht, einen Teil der Menge im Park einzukesseln. Die Massnahme scheitert jedoch. Stattdessen finden sich die Polizeikräfte selbst eingekreist und gezwungen, sich unter Buhrufen und Beschimpfungen zurückzuziehen. «Und die Polizei, das sind Arschlöcher», skandieren mehrere Demonstrierende.

Video: watson/lucas zollinger

Als die Auseinandersetzungen weitergehen, äussert sich Quentin Mayerat, parlamentarischer Assistent des Grünen-Nationalrats Rudi Berli, der zufällig vor Ort ist. Er bedauert die Entwicklung der Ereignisse.

«Das verdirbt die Botschaft derjenigen, die friedlich demonstrieren. Ich habe versucht, mit dem Schwarzen Block zu sprechen, um die Gemüter zu beruhigen. Eine kleine Minderheit ist gekommen, um sich Auseinandersetzungen zu liefern. Das repräsentiert nicht die Dynamik der Demonstration.» Quentin Mayerat

Er ist dennoch der Ansicht, dass das Eingreifen der Polizei verhältnismässig geblieben ist. «Die Einsatzkräfte sind angesichts der Angriffe, denen sie ausgesetzt waren, angemessen vorgegangen.»

Auf dem Quai Wilson steigt die Spannung noch weiter an. Mehrere Gruppen stehen weiterhin den Einsatzkräften gegenüber. Einige bewaffnen sich mit allem, was ihnen in die Hände fällt. Es scheint sich eine Einkesselung anzubahnen.

Die Randalierer zünden ein Fahrrad an. Bild: watson

Nur wenige Dutzend Meter entfernt geniessen andere Teilnehmende noch die letzten Sonnenstrahlen. Sie sitzen im Gras oder auf den Mauern entlang des Sees und unterhalten sich ruhig, als würden die Zusammenstösse in einer anderen Stadt stattfinden. Zwischen diesen beiden Szenen wurde auf dem Gehweg ein Feuer entzündet, Wasserwerfer wurden eingesetzt und die Polizei hat Gummigeschosse abgefeuert.

Mehrere Mitglieder des Selbstschutz-Teams der NoG7-Koalition, erkennbar an ihren neongelben Warnwesten, fordern die Teilnehmenden auf, den Ort über die Rue Chateaubriand zu verlassen, während die Einsatzkräfte im Laufschritt vorrücken.



Eine Demonstrantin sagt, während sie die Zusammenstösse aus der Ferne beobachtet:

«Wie immer sind es Männer, die Ärger machen.»

Nach und nach löst sich die Menge auf. Die letzten Gruppen verlassen den Parc de la Perle du Lac unter den Augen der Polizei.



Auf einer Bank sitzend beobachten zwei Jugendliche, wie sich die Demonstrierenden entfernen. «Die haben es geschafft, Bruder. Die haben uns alle auseinandergetrieben. Was läuft heute Abend für ein Spiel?»

Nur wenige Meter von ihnen entfernt werden Demonstrierende eingekesselt. «Etwa 300 Personen sind weiterhin vor dem Palais Wilson eingeschlossen, darunter Minderjährige, Organisierende und Mitglieder des Selbstschutzdienstes», erklärt Davide De Filippo vom gewerkschaftlichen Dachverband im Kanton Genf (CGAS) um Mitternacht. Die Polizei will ihre Identität einzeln kontrollieren, bevor sie sie gehen lässt.



Der Gewerkschafter fährt fort:



«Die Menschen sind ruhig, sie wollen nur nach Hause gehen. Sie haben Hunger, sie haben Durst und sie beginnen zu frieren. Was hier gerade passiert, hat nichts mehr mit öffentlicher Sicherheit zu tun: Es ist eine Kollektivstrafe.»

Sowohl für die Polizei als auch für die Demonstrierenden war es eine lange Nacht in Genf.