Polizeirapport

Wegen G7 unterwegs: Polizist stirbt bei Verkehrsunfall nahe Evian

Bei einem Verkehrsunfall in Hochsavoyen am Rande des von Montag bis Mittwoch in Evian stattfindenden G7-Gipfels ist am Samstag ein Motorradfahrer der Gendarmerie ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt.

Sicherheitskreisen zufolge soll ein Auto auf einer Landstrasse in der Nähe der Gemeinde Fessy von der Fahrbahn abgekommen sein, dabei in einen Konvoi der Gendarmerie gerast sein und einen 38-jährigen Gendarmen getötet haben. Über 14'000 französische Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den G7-Gipfel zu sichern.

Das von Montag bis Mittwoch stattfindende Gipfeltreffen bringt die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und das Gastgeberland Frankreich sowie die Europäische Union zusammen.

Évian am französischen Ufer des Genfersees ist nach dem Gipfel von 2003 die erste französische Stadt, die zweimal Gastgeber eines G7-Gipfels ist. (sda/afp)