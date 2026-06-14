sonnig27°
DE | FR
burger
Schweiz
Liveticker

G7-Proteste in Genf im Liveticker: Tausende Sicherheitskräfte vor Ort

A Piranha tank belonging to the Geneva police is patrolling the city center ahead of demonstrations against the G7 summit in nearby Evian, in Geneva, Switzerland, Saturday, June 13, 2026. Demonstratio ...
Ein Panzer fährt durch die Strassen von Genf.Bild: keystone
Liveticker

G7-Demonstration läuft in Genf + Tausende Sicherheitskräfte vor Ort

Mehr als 7000 Sicherheitskräfte sind am Sonntag in Genf im Einsatz, um Proteste gegen den G7-Gipfel zu begleiten. Die Stadt steht im Ausnahmezustand – aus Sorge vor erneuten Krawallen wie vor 23 Jahren. Alle News dazu im Liveticker.
14.06.2026, 12:4214.06.2026, 16:23

Das Wichtigste in Kürze

  • In Genf findet in Genf eine grosse Demonstration gegen den G7-Gipfel in Évian statt. Die Polizei rechnet mit rund 50'000 Teilnehmenden
  • Die Behörden Befürchten Ausschreitungen, wie es sie schon beim G8-Gipfel im Jahr 2003 gab. Damals verursachten Chaoten Schaden in Millionenhöhe.
  • Das Sicherheitsaufgebot vor Ort ist gross. Mehr als 7000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz.
  • Der G7-Gipfel beginnt am Montag. Dabei treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA.
Schicke uns deinen Input
15:34
Demonstration läuft
In Genf läuft die Demonstration gegen den G7-Gipfel im französischen Évian. Der von einem grossen Sicherheitsaufgebot begleitete Protestzug setzte sich kurz nach 15.15 Uhr vom Parc Mon Repos aus in Bewegung.

Zur Kundgebung aufgerufen hatte die No-G7-Koalition, ein Zusammenschluss von rund 60 Organisationen. An der Spitze des Zuges wurde ein Transparent mit der Aufschrift «Antifaschistische, antiimperialistische Antwort - No G7» getragen. Dahinter reihten sich verschiedene Blöcke ein, darunter feministische, pro-palästinensische, revolutionäre, kurdische und gewerkschaftliche Gruppen.

Die Route der Demonstration wurde auf das rechte Seeufer beschränkt. Der Zug führte entlang der Quais und über die Rue des Alpes, um die Nähe zur Mont-Blanc-Brücke zu vermeiden. Anschliessend verlief die Strecke über die Rue de la Servette, die Avenue Giuseppe-Motta und die Place des Nations zurück zum Ausgangspunkt.

Die Veranstaltung muss gemäss den Auflagen bis spätestens 22.30 Uhr aufgelöst werden. (sda)

14:24
Tausende Sicherheitskräfte vor Ort
Mehr als 7000 Sicherheitskräfte sind am Sonntag in Genf im Einsatz, um Proteste gegen den G7-Gipfel zu begleiten. Die Stadt steht im Ausnahmezustand – aus Sorge vor erneuten Krawallen wie vor 23 Jahren. Die Polizei rechnet mit rund 50'000 Teilnehmenden. Laut Wettervorhersage scheint in Genf die Sonne, bei 28 Grad. (dab/sda/dpa)

14:22
Genfer sind sauer auf die Franzosen
Die G7-Gegner protestieren in Genf rund 50 Kilometer vom Gipfelort Évian entfernt, weil Frankreich zu dem Anlass keine Demonstration dulden wollte, wie die Genfer Regierung kritisiert. Frankreich sei auch auf ihre Bitten um finanzielle Beteiligung an den Sicherheitskosten nicht eingegangen. Der Gewerbeverband (FER) hat in einem Brief empört dagegen protestiert, dass Genf die Demonstration überhaupt erlaubt hat.

In der Genfer Innenstadt herrscht schon seit Tagen Ausnahmezustand: Hunderte Luxusgeschäfte und Banken, aber auch Hotels und Supermärkte haben ihre Fassaden und Schaufenster aus Sorge vor Ausschreitungen mit Sperrholzplatten verbarrikadiert.

Dies geht auf Erinnerungen an das Jahr 2003 zurück, als Chaoten bei einer Demonstration Schaden in Millionenhöhe anrichteten. Auch damals war es ein Protest gegen einen Gipfel in Évian. Dies sei ein Trauma für die Genfer Polizei, sagte die Polizeichefin des Kantons, Monica Bonfanti. Sie bekommt dieses Mal Verstärkung aus der ganzen Schweiz, auch von der Armee. (sda/dpa)
14:20
Heute wird in Genf gegen den G7-Gipfel demonstriert
In der Schweizer Grenzstadt Genf wollen am Sonntag Tausende Gegner des G7-Gipfels im französischen Évian gegen Kapitalismus, Ausbeutung und vieles mehr protestieren. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA beginnt am Montag.

Die «No G7»-Koalition aus rund 60 Gruppen will gemäss Manifest unter anderem gegen US-Militärbasen in Europa demonstrieren, für höhere Mindestlöhne, kostenlose Verhütungsmittel, grenzenlose Freizügigkeit für Arbeitende aus aller Welt und die Streichung der Angabe des Geschlechts aus allen Ausweisdokumenten. Die G7 erwähnen sie in ihrem Manifest auch. (dab/sda/dpa)

Mehr zum G7-Gipfel:

Polizeirapport
Wegen G7 unterwegs: Polizist stirbt bei Verkehrsunfall nahe Evian
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Lösegeld bei Ruag-Erpressung: Spielten US-Interessen eine Rolle? – die Sonntagsnews
Bundesrat Albert Rösti will die Einnahmen aus der CO2-Abgabe künftig in die Bundeskasse lenken und wegen sprachlicher Hürden kam es laut einer Sust-Untersuchung in der Westschweiz fast zu einer Zugkollision: Die Sonntagsnews.
Bundesrat Albert Rösti plant laut «NZZ am Sonntag» einen radikalen Umbau der Klimaabgaben. Demnach will er die CO2-Abgaben auf fossile Brennstoffe nicht mehr der Bevölkerung und der Wirtschaft zurückgeben, sondern das Geld soll vollumfänglich in die Bundeskasse gehen. Der Umweltminister wolle ab 2030 auf ein Emissionshandelssystem setzen. Mit dem Wegfall der CO2-Abgabe entfalle auch die heutige Rückverteilung, zitiert das Blatt Röstis Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Der Bund wolle mit den so generierten zusätzlichen Einnahmen von mutmasslich mehreren hundert Millionen Franken pro Jahr neue klimapolitische Massnahmen finanzieren. Die Menschen in der Schweiz erhielten das Geld bisher als Rabatt auf ihre Prämien für die obligatorische Krankenversicherung gutgeschrieben. Kritik komme auch aus Röstis eigener Partei, der SVP. «Wir sehen das sehr kritisch», zitierte die Zeitung den Solothurner Nationalrat Christian Imark.
Zur Story