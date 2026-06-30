Wegen Grenzgänger-Steuer: Tessiner Regierung hält Rückvergütungen an Lombardei zurück

Mehr «Schweiz»

Die Tessiner Regierung hat einstimmig beschlossen, vorsorglich die Auszahlung der Steuerrückvergütungen für das laufenden Jahr an die Lombardei auszusetzen. Die italienische Region hatte angekündigt, ab Herbst die sogenannte Gesundheitssteuer von in der Schweiz arbeitenden Grenzgängern zu verlangen.

Die Tessiner Regierung erwarte vom Bundesrat, die Interessen der Schweiz und des Kantons Tessin zu schützen, erklärte der Tessiner Regierungspräsident Claudio Zali am Dienstag vor den Medien.

Bis die erforderliche «politische und rechtliche Klarheit» seitens des Bundesrats, der italienischen Regierung und der Region Lombardei geschaffen sei, habe der Regierungsrat beschlossen, 46 Prozent der für dieses Jahr vorgesehenen Steuerrückvergütungen vorsorglich zurückzubehalten.

Grundlage dafür ist unter anderem ein Rechtsgutachten der Universität Freiburg, wie Zali weiter erklärte. Dieses kommt zum Schluss, dass die sogenannte «Gesundheitsabgabe», da sie als Steuer einzustufen sei, gegen die Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Italien verstosse. (sda)