Rang 224/258: Apparateglasbläser/in gehört definitiv nicht zu den beliebtesten Lehrberufen der Schweiz Bild: KEYSTONE

KV bleibt die Nummer 1 – das sind die beliebtesten Lehrberufe der Schweiz

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Die Berufslehre bleibt in der Schweiz ein zentraler Pfeiler des Bildungssystems. Wie hoch der Stellenwert nach wie vor ist, zeigte zuletzt das Nahtstellenbarometer des Bundes. Demnach entschieden sich im Sommer 2025 ziemlich genau die Hälfte aller Schulabgängerinnen und -abgänger für eine berufliche Grundbildung.

Die aktuellen Suchdaten der Lehrstellenplattform yousty.ch geben einen spannenden Einblick in die Präferenzen der Jugendlichen – und bestätigen ein bekanntes Bild: Der kaufmännische Beruf bleibt klar auf Platz 1.

Zwischen April 2025 und Ende März 2026 wurde die KV-Lehre mit Abstand am häufigsten gesucht. Schweizweit entfielen knapp über eine Million der insgesamt 5 Millionen Suchanfragen auf diesen Beruf. Damit verteidigt das KV seine Spitzenposition erneut deutlich. Dahinter folgen Detailhandels- und Informatikberufe, die sich weiterhin grosser Beliebtheit erfreuen und dicht hinter dem KV rangieren.

Auffällig ist vor allem die Stabilität im Ranking: Die Top 10 der meistgesuchten Lehrberufe haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Neue Berufe sind keine dazugekommen. Lediglich innerhalb der Rangliste kam es zu kleineren Verschiebungen – etwa zwischen Detailhandel, Informatik, Logistik und den Zeichnerberufen. Die übrigen Berufe behaupteten ihre Positionen unverändert.

Noch 12'600 offene Lehrstellen

Während die Nachfrage nach bestimmten Berufen hoch bleibt, zeigt sich auf der Angebotsseite ein anderes Bild: Im vergangenen Rekrutierungsjahr blieben laut Nahtstellenbarometer 13 Prozent der Lehrstellen unbesetzt. Aktuell sind auf yousty.ch noch über 12’600 offene Lehrstellen ausgeschrieben.

Auch regional zeigen sich Unterschiede. So ist das Interesse am KV in den Kantonen Neuenburg, Nidwalden und Genf unterdurchschnittlich. Der Beruf Fachmann oder Fachfrau Betreuung (FaBe) hingegen wird besonders häufig in der Westschweiz gesucht, während er in der Zentralschweiz weniger gefragt ist. Ähnliche Muster zeigen sich bei anderen Berufen wie Fachmann/-frau Apotheke EFZ.

Insgesamt bestätigt das Lehrberufsbarometer von Yousty aber vor allem eines: Die Berufswahl der Jugendlichen ist erstaunlich konstant – und klassische Lehrberufe bleiben weiterhin hoch im Kurs. (pre)