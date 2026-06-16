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Mehr Rechte für Flugzeug-Passagiere: EU-Parlament fällt Entscheidung

Swiss Airbus A350-900 erster Flug Wanderlust
Als Fluggast erhältst du spätestens bis 2027 in Europa neue Rechte.Bild: Instagram/flyswiss

Parlament fällt Entscheid: Als Flugpassagier hast du in Europa neue Rechte

16.06.2026, 10:2616.06.2026, 10:26

Das EU-Parlament hat die Passagierrechte für Flüge in Europa gestärkt. Die Schweiz ist über das bilaterale Luftverkehrsabkommen ebenfalls von diesen Änderungen betroffen. Auch Schweizer Flugpassagiere können von den Neuerungen profitieren. Darum geht es konkret:

Versteckte Preise

epa12886762 Luggage of waiting passengers in Terminal 1 during a strike at Frankfurt Airport in Frankfurt am Main, Germany, 13 April 2026. The union German Cockpit Association, Inc. has called on its ...
Künftig dürfen Fluggesellschaften Aufpreise fürs Handgepäck nicht mehr verstecken.Bild: keystone

Wer künftig online nach Flugtickets sucht, soll standardmässig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen. Das soll Konsumenten den Preisvergleich erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für grössere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss – so wie es besonders manche Billig-Airlines schon handhaben.

Sitzplatzreservierung

Ebenfalls neu: Familien dürfen im Flugzeug kostenlos Sitzplätze nebeneinander buchen. Demnach soll neu festgeschrieben werden, dass für minderjährige Kinder ohne Zusatzkosten Sitzplätze neben ihren Eltern reserviert werden können.

Verspätungen

epa12526632 A United flight delayed shown on the departures board at the San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, California, USA, 14 November 2025. Officials warned it may take day ...
Fluggesellschaften müssen ab 2027 bei Verspätungen ihre Passagiere über ihre Rechte aufklären.Bild: keystone

Weiterhin bleibt es dabei, dass Reisende Anspruch auf eine Entschädigung haben, wenn ihr Flug mindestens drei Stunden Verspätung hat. Gestaffelt nach Entfernung sind es 250 Euro (bei 1500 Kilometern Entfernung), 400 Euro (bei bis zu 3500 Kilometern Entfernung), 600 Euro (bei mehr als 3500 Kilometern Entfernung).

Voraussetzung ist stets, dass die Fluggesellschaft die Verspätung zu verschulden hat. Sie muss ihre Gäste neu digital über deren Rechte aufklären. Sowohl bei Verspätungen als auch bei Flugausfällen sollen Passagiere nach Angaben des Parlaments neun Monate Zeit haben, einen Antrag auf Entschädigung einzureichen.

Gedrucktes Ticket

epa12931624 A traveler with luggage looks at a mobile phone after arriving at the international arrivals terminal in Suvarnabhumi Airport in Samut Prakan province, on the outskirts of Bangkok, Thailan ...
Kein Mobile-Zwang: Die EU will, dass alle Fluggesellschaften ausgedruckte Tickets akzeptieren müssen.Bild: keystone

Wer digital eingecheckt hat, hat neu ein Recht auf ein kostenloses gedrucktes Ticket. Damit will das EU-Parlament Fluggesellschaften wie Ryanair dazu zwingen, nicht-digitale Tickets zu akzeptieren.

Ab wann gelten die neuen Regeln?

Die getroffene Einigung muss noch vom Rat der Mitgliedstaaten und dem Plenum des Europaparlaments bestätigt werden. Dies gilt allerdings als Formalie. Danach haben die Airlines 12 Monate Zeit, die Änderungen umzusetzen. (leo mit Material der sda)

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