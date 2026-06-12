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Edelweiss-Maschine muss Flug von Zürich nach Las Palmas abbrechen

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Eine Edelweiss-Maschine musste ihren Flug nach Spanien abbrechen.Bild: keystone

Unbekannter Geruch: Edelweiss-Maschine muss Flug nach Las Palmas abbrechen

12.06.2026, 10:5612.06.2026, 10:57

Ein Flugzeug der Edelweiss musste am Freitagmorgen seine Reise von Zürich nach Las Palmas auf Gran Canaria ungeplant abbrechen. Das berichtet der «Blick». Grund dafür ist ein unbekannter Geruch im vorderen Teil des Flugzeugs.

Wie Daten zum Flug zeigen, flog die Maschine zunächst wie geplant in Richtung Spanien los. Über Madrid flog sie plötzlich eine Schleife und machte dann wieder kehrt in Richtung Zürich, wo sie wieder landete.

Die Edelweiss erklärte gegenüber «Blick», die Ursache für den Geruch werde derzeit untersucht. Die 72 Passagiere hätten die Reise mit einem Ersatzflugzeug fortsetzen können. (dab)

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