Manche Airlines wahren die Fluggastrechte strenger als andere, wie der Flightright-Index aufzeigt. Bild: KEYSTONE

Flightright-Index 2026: Das sind die schlechtesten Airlines in Europa

Ein Fluggastrechteportal hat 20 europäische Airlines bewertet. Die Ergebnisse halten einige Überraschungen bereit.

Laura Helbig / t-online

Mehr «Wirtschaft»

Ein Artikel von

Wer in den Urlaub fliegt oder geschäftlich unterwegs ist, kennt das ungute Gefühl beim Blick auf die Anzeigetafel: verspätet. Oder schlimmer: gestrichen. Doch nicht alle Airlines gehen mit solchen Situationen gleich um – manche sind deutlich zuverlässiger als andere, manche zahlen Entschädigungen schnell, andere lassen Passagiere wochenlang warten.

Der Flightright-Index 2026 gibt Reisenden nun eine klare Orientierung. Das Fluggastrechteportal hat 20 der grössten europäischen Airlines über einen Zeitraum von sechs Monaten – von November 2025 bis Mai 2026 – in drei Kategorien unter die Lupe genommen: Zuverlässigkeit, Zahlungsverhalten und Kundenmeinung. Das Ergebnis zeigt deutliche Unterschiede und einige Überraschungen.

Das komplette Ranking im Überblick (die schlechtesten zuerst; 1 ist die schlechteste Bewertung, 5 die beste):

Die Schlusslichter: Aer Lingus, Air Europa und Vueling

Am schlechtesten schneidet Aer Lingus ab – mit einer Gesamtbewertung von nur 1,79. Besonders schwach ist das Zahlungsverhalten der irischen Airline, das mit lediglich einem Stern bewertet wurde. Ähnlich schlecht sieht es bei Air Europa und Vueling aus: Beide erhalten ebenfalls nur einen Stern beim Zahlungsverhalten und landen damit auf den Plätzen 19 und 18. Das bedeutet für Reisende im Problemfall: Wer mit diesen Airlines fliegt und eine Entschädigung beansprucht, muss sich auf einen langen und mühsamen Prozess einstellen.

Auch KLM landet trotz seines Rufs als Premium-Carrier nur auf Platz 17 – mit der schwächsten Zuverlässigkeitsbewertung des gesamten Rankings (1,5 Sterne). Lufthansa belegt Platz 13, die Billigflieger Ryanair (Platz 16) und Wizz Air (Platz 15) – zumindest was die Gesamtbewertung betrifft.

Die Besten: Austrian, Eurowings und Air Baltic

Austrian Airlines belegt mit einer Gesamtbewertung von 3,04 den ersten Platz. Die österreichische Airline überzeugt vor allem in der Kundenmeinung (3,12) und beim Zahlungsverhalten (2,5). Auch Eurowings und Air Baltic schneiden solide ab – beide erzielen in allen drei Kategorien ausgeglichene Werte ohne nennenswerte Ausreisser nach unten. Finnair und British Airways komplettieren die Top Fünf, wobei British Airways mit 3,42 den mit Abstand besten Kundenzufriedenheitswert des gesamten Rankings erzielt.

Verwendete Quellen: