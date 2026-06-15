Donald Trump kündigt an seinem 80. Geburtstag ein Rahmenabkommen mit dem Iran an. Bild: keystone

Beim 39. Mal stimmte es: USA und Iran werden Abkommen in der Schweiz unterzeichen

39 Mal hat Donald Trump angekündigt, dass ein Rahmenabkommen mit dem Iran unmittelbar bevorstehe. Nun stimmt es, wie beide Parteien bestätigen. Das Abkommen soll kommende Woche in der Schweiz unterzeichnet werden.

Nico Conzett Folge mir

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Das ist passiert

Kurz vor Mitternacht am Sonntag (Schweizer Zeit) war es so weit: Die USA und der Iran haben sich auf ein Abkommen geeinigt. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor 38 Mal folgenlos angekündigt, dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Die militärischen Aktionen sollen auf beiden Seiten beendet werden, Trump kündigte an, die Strasse von Hormus US-seitig zu öffnen und die Seeblockade gegen den Iran zu beenden. Der iranische Vize-Aussenminister bestätigte den Willen zur Unterzeichnung einer Absichtserklärung und die beiden von Trump genannten Punkte. Das Abkommen soll am kommenden Freitag in der Schweiz offiziell unterzeichnet werden.

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Das wissen wir über das Abkommen

Zunächst berichtete der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif, dass sich die USA und der Iran geeinigt hätten. «Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde», schrieb Sharif auf X.

Er erklärte weiter, beide Seiten hätten die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten, einschliesslich im Libanon, zugesichert. Auch der iranische Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi sagte laut der Nachrichtenagentur Tasnim, der Text des Rahmenabkommens sei fertiggestellt worden.



Laut Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif haben sich die USA und Iran auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Bild: keystone

Zu genauen Inhalten und Bedingungen des Abkommens sind noch keine Details bekannt. Zentral sind der Umgang mit dem angereicherten iranischen Uran sowie die beabsichtigte Regelung für die Zukunft in der Strasse von Hormus. Diesbezüglich soll das nun abgeschlossene Rahmenabkommen Ausgangspunkt sein für vertiefte Gespräche zwischen Washington und Teheran.

Neben der unmittelbaren Öffnung der Strasse von Hormus soll die Vereinbarung Berichten zufolge die – fragile und mehrfach gebrochene – Waffenruhe um 60 Tage verlängern und Startpunkt für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sein.

Die Position Israels im Konflikt mit der Hisbollah in Libanon ist bisher nicht bekannt. Die beiden Parteien hatten sich zuletzt weiter bekämpft.

Das sagt Trump

Kurz nach Sharif bestätigte Donald Trump das Abkommen. Er genehmige hiermit die Öffnung der Strasse von Hormus für eine mautfreie Schifffahrt und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade gegen iranische Häfen an, so Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Ab Freitag, nach Unterzeichnung des Abkommens, werde die Strasse von Hormus wieder ganz geöffnet sein, so der US-Präsident. Mit der Öffnung der Meerenge nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag zum Zwecke der Minenräumung wird das Öl wieder an beiden Enden für die Region und die Welt fliessen!, so Trump in seinem gewohnt überschwänglichen Stil.

Das sagt der Iran

Eine knappe Stunde nach der Ankündigung von US- und pakistanischer Seite bestätigte der iranische Vize-Aussenminister Kasem Gharibabadi, dass eine Absichtserklärung mit den USA fertiggestellt wurde. Er bestätigte auch, dass diese am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll.

«Unsere Verpflichtungen treten ab Freitag in Kraft», betonte Gharibabadi laut CNN. «Zwei Punkte treten ab heute Morgen sofort in Kraft», erklärte er. «1. Ein dauerhaftes und sofortiges Ende des Krieges an allen Fronten, einschliesslich des Libanon. 2. Die Aufhebung der von den Vereinigten Staaten gegen die Islamische Republik Iran verhängten Seeblockade», fügte er hinzu.

Gharibabadi bezeichnete die Übereinkunft nicht nur als Verhandlungserfolg, sondern auch als «Resultat militärischer Erfolge» des Irans.

Das ist über die Unterzeichnung in der Schweiz bekannt

Zunächst meldete der pakistanische Ministerpräsident Sharif, dass sich die beiden Parteien in der Schweiz am nächsten Freitag zur Unterzeichnung des Abkommens treffen werden.

Später bestätigten der iranische Vize-Aussenminister Gharibabadi ebenso wie US-Vizepräsident JD Vance, dass die Unterzeichnung am Freitag in der Schweiz stattfinden soll. Vancelaut eigener Aussage bei der Unterzeichnung dabei sein, auch wenn Trump persönlich in die Schweiz reisen werde. Laut Vance kläre man noch die Details. Gemeinsame Auftritte von US-Präsident und Vizepräsident sind aus Sicherheitsgründen unüblich.

Die Reaktionen

Mit Material der Nachrichtenagenturen sda und dpa. Diese Story wird laufend aktualisiert.