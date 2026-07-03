freundlich25°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Nahostkonflikt: Menschenrechtsaktivist wegen Gewaltaufruf verurteilt

Menschenrechtsaktivist wegen Aufrufs zu Gewalt verurteilt

03.07.2026, 14:4203.07.2026, 14:42

Ein schweizerisch-kenianischer Menschenrechtsaktivist ist am Freitag in Bern vom Gericht wegen Aufrufs zu Gewalt und Verbrechen schuldig gesprochen worden. Es ging um einen Beitrag des Mannes zum Nahostkonflikt, den er 2024 in sozialen Medien veröffentlicht hatte.

Die Einzelrichterin erkannte an, dass der Beschuldigte sich mit Herzblut für die Sache der Unterdrückten und Schwachen einsetze und dafür seine Stimme erhebe. Trotzdem habe er mit seinem Post klar über das Ziel hinausgeschossen.

Die Staatsanwaltschaft sah in dieser Botschaft eine öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeiten. Der Beschuldigte werde als politischer Menschenrechtsaktivist in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Sein Beitrag sei daher geeignet gewesen, die Stimmungen und Triebe der Lesenden zu beeinflussen und sie zu Gewalttätigkeiten aufzurufen.

Dies sei nicht zuletzt deswegen gravierend, weil Antisemitismus in der Gesellschaft gegenwärtig sei. Auch in der Schweiz sei es wiederholt zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen gekommen «und neuerlich sogar gegen Personen», heisst es in der Anklage.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Beschuldigten eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu einem noch zu bestimmenden Betrag und eine Busse in der Höhe von zehn Tagessätzen.

KEYPIX - Protesters gather near Downing Street during a national emergency rally organized by the Campaign Against Antisemitism following a knife attack in Golders Green, in London, Thursday, April 30 ...
Antisemitische Ausschreitungen nehmen weltweit zu.Bild: keystone

Gegen israelische Regierung gemünzt

Vor Gericht betonte der Mann am Freitag, er habe keinen Antisemitismus verbreiten wollen. Er engagiere sich seit Jahren gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung. Was Jüdinnen und Juden angetan worden sei und angetan werde, stimme ihn sehr traurig.

Ihm sei es in seinem Beitrag auf Social Media vielmehr um Israel und dessen Regierung gegangen, nicht um jüdische Mitmenschen überall auf der Welt.

Er hätte seinen Post ja genau so formulieren können, was er aber nicht getan habe, wandte die Einzelrichterin ein. Der Beitrag könne durchaus als Aufruf verstanden werden, «das Richtige» zu tun. Und dieses «Richtige» habe er im Satz zuvor klar definiert: nämlich das Töten von Menschen.

Übers Ziel hinausgeschossen

Die Einzelrichterin erkannte an, dass der Beschuldigte sich mit Herzblut für die Sache der Unterdrückten und Schwachen einsetze und dafür seine Stimme erhebe. Trotzdem habe er mit seinem Post klar über das Ziel hinausgeschossen.

Mehrere Tausend Demonstranten halten waehrend einer genehmigten Demonstration in den Strassen von Zuerich Schilder und palaestinensische Flaggen, am Samstag, 23. August 2025, um ein sofortiges Ende de ...
Mehrere Tausend Menschen demonstrieren 2025 in Zürich für ein sofortiges Ende des Gaza-Kriegs und fordern mehr humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung.Bild: KEYSTONE

Nachdem Medien über den kontroversen Post berichtet hatten, habe er auch gewusst, dass sein Post durchaus als Aufruf zur Gewalt verstanden werden konnte. Dennoch habe er ihn im Frühling 2024 nochmals veröffentlicht mit eigenen Erklärungen.

Das Gericht ging von einem Eventualvorsatz aus, also dass der Mann lediglich in Kauf nahm, dass man den Post als Gewaltaufruf verstehen konnte. Weiter anerkannte das Gericht, dass die Bearbeitung des Falles zu lange gedauert hatte, und sah das Beschleunigungsgebot verletzt.

Das erstinstanzliche Gericht verurteilte den Aktivisten zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 40 Franken. Die 1600 Franken müsste der Mann also erst zahlen, wenn er innerhalb von zwei Jahren erneut straffällig würde. Auf eine zusätzliche Busse verzichtete das Gericht.

Der Fall ist noch nicht rechtskräftig und kann noch an die nächsthöheren Instanzen weitergezogen werden.

Seit dem jüngsten Aufflammen des Nahostkonflikts im Herbst 2023 haben sich auch in der Stadt Bern die Befindlichkeiten der jeweiligen unterstützenden Lager stärker akzentuiert.

Vorkämpfer gegen Racial Profiling

Der Angeschuldigte hatte sich als Vorkämpfer gegen Diskriminierung und Rassismus einen Namen gemacht. Er wehrte sich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg erfolgreich gegen Racial Profiling im Rahmen einer Polizeikontrolle im Jahr 2015 in Zürich.

Als Racial Profiling bezeichnet man behördliche Kontrollen, die ohne konkreten Verdacht, nur aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Herkunft oder vermuteter Religion durchgeführt werden. (sda)

Mehr zum Thema:

Internationale Stabilisierungstruppe für Gazastreifen wächst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
1 / 12
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
Pro-palästinensische Kundgebungen entsprechen dem Kalkül der Hamas und fördern einen Antisemitismus 2.0, wie ein renommierter Schweizer Islamwissenschaftler gegenüber SRF erklärt.
quelle: keystone / monirul alam
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Israelischer Polizeiminister Ben-Gvir provoziert auf X mit Erniedrigung von Gaza-Hilfsflotte-Aktivisten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Winterthur schliesst Hallenbad-Duschen wegen Legionellen
Im Winterthurer Hallenbad Geiselweid sind die Duschen wegen Legionellen per sofort gesperrt worden. Der Badebetrieb läuft derweil normal weiter.
Bei einer routinemässigen Überprüfung des Warmwassers sind erhöhte Konzentrationen der Bakterien festgestellt worden, wie die Stadt Winterthur am Freitag mitteilte. Die Sperrung betrifft sowohl die Frauen- als auch die Männerduschen im Innenbereich. Die Behebung des Problems wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Badegäste müssen vorerst auf die kalten Aussenduschen ausweichen.
Zur Story