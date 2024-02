Polizeirapport

Polizei beschlagnahmt an der Grenze Alkohol im Wert von 160'000 Franken

Die italienische Polizei hat an der schweizerisch-italienischen Grenze in Chiavenna Weine und Champagner im Wert von rund 160'000 Franken beschlagnahmt. Ein mazedonischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz deklarierte die alkoholischen Getränke zuvor nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die italienische Polizei beschlagnahmte auch zahlreiche Flaschen Champagner (Symbolbild). Bild: AP/AP

Der Mann war mit einem Mietwagen mit Fahrerservice unterwegs. Er wurde wegen Hinterziehung von Zöllen, der Mehrwertsteuer sowie wegen Alkoholschmuggels verzeigt. (dab/sda)