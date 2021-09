In Lenzburg AG sind mehr als 600 Primarschülerinnen und -schüler wegen Covid-19-Ansteckungen für die Dauer von zehn Tagen in die Quarantäne geschickt worden. Die Kantonsbehörden wollen so weitere Ansteckungen verhindern.



Betroffen sind 29 Klassen mit 607 Schülerinnen und Schüler am Schulstandort Angelrain mit den Schulhäusern Angelrain, Mühlematt und Bleicherain, wie das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Dienstag mitteilte. Für alle Schülerinnen und Schüler mit Symptomen bestehe eine Testpflicht.



Die Quarantäne für die ganze Schule wurde am Montagabend vom Kantonsärztlichen Dienst nach mehreren Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb der Primarschule angeordnet. Seit dem 1. September zählte die Schule insgesamt zwölf positive Fälle in verschiedenen Klassen.



Die Primarschule hatte am 22. August gemäss DGS drei positiv getestete Schülerinnen und Schüler gemeldet. 21 Schülerinnen und Schüler mussten darauf für zehn Tage in Quarantäne.



Am 3. September habe es weitere Meldungen über positiv getestete Personen gegeben. Zudem seien fünf Mischproben im Rahmen des Projekts «Repetitives Testen» positiv gewesen.



Bei vier Klassen seien Tests für alle symptomatischen Schülerinnen und Schüler angeordnet worden. Die Klassen hätten bis zum Vorliegen der Testresultate in Quarantäne gehen müssen.



Die betroffenen Klassen würden nun Fernunterricht erhalten, sagte Co-Schulleiterin Doris Lehmann auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.