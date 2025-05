Polizeirapport

26-jähriger Lenker mit 268 km/h in Deisswil BE geblitzt

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen auf der Autobahn in Deisswil bei Münchenbuchsee BE mit einer Geschwindigkeit von 268 Stundenkilometer in eine Radarfalle geraten. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz war er damit 143 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.

Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte, war der Fahrer um 03:20 Uhr auf der A6 von Lätti in Richtung Schönbühl unterwegs. In Deisswil habe die Kantonspolizei eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Der Fahrer sei nach der Lasergerät-Messung von den Einsatzkräften angehalten und für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht worden. Der Führerausweis sei ihm abgenommen und das Auto sichergestellt worden.

(sda)