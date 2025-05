Am 7. Mai 2025 ist der Swiss Overshoot Day. Bild: Shutterstock

20 Tage früher als 2024: Heute ist Swiss Overshoot Day

Würde die Welt so leben wie wir in der Schweiz, wären heute alle wiederherstellbaren Ressourcen verbraucht.

Am Mittwoch, 7. Mai 2025 ist der diesjährige Swiss Overshoot Day. Das bedeutet: Wenn alle Menschen weltweit so leben und konsumieren würden wie wir in der Schweiz, wären alle Ressourcen, die die Erde in einem Jahr erneuern kann, bereits verbraucht. Laut der offiziellen Webseite vom Earth Overshoot Day, bräuchte die Menschheit dann 2,87 Erden.

Der Swiss Overshoot Day ist dieses Jahr bereits 20 Tage früher, als er noch 2024 war. Damals fiel der Tag auf den 27. Mai. Im Vergleich zum Rest der Welt liegt die Schweiz mit ihrem Overshoot Day etwa im Mittelfeld.

Top 10 der frühsten Overshoot Days

Die Top 10, der Länder mit den frühsten Overshoot Days sieht wie folgt aus. Diese Daten wurden im Dezember 2024 veröffentlicht und basieren auf den neuesten gemeldeten nationalen Daten. Für die meisten Länder spiegeln sie die Situation im Jahr 2023 wider:

Platz 10: Oman – 15. März 2025

Platz 9: USA – 13. März 2025

Platz 8: Bahrain – 9. März 2025

Platz 7: Lettland – 7. März 2025

Platz 6: Kuwait – 7. März 2025

Platz 5: Estland – 4. März 2025

Platz 4: Mongolei – 2. März 2025

Platz 3: Singapur – 26. Februar 2025

Platz 2: Luxemburg – 17. Februar 2025

Platz 1: Katar – 6. Februar 2025

Auf dem letzten Platz der Liste ist Uruguay, deren Overshoot Day auf den 17. Dezember 2025 angesetzt wurde. Berechnet werden die jeweiligen Tage basierend auf Daten des ökologischen Fussabdrucks des jeweiligen Landes und der globalen Biokapazität.

Diese Grafik zeigt die Overshoot Days der verschiedenen Länder im Jahr 2025. quelle: Global Footprint Network 2025, www.overshootday.org and www.footprintnetwork.org.

Was bedeuten «Globale Biokapazität» und «Ökologischer Fussabdruck»? Der ökologische Fussabdruck ist ein Indikator, der zeigt, wie viel Fläche ein Mensch benötigt, um seine Lebensweise mit Ressourcen zu decken. Die globale Biokapazität beschreibt die Gesamtkapazität des Planeten, diese natürlichen Ressourcen zu produzieren und die anfallenden Abfälle zu absorbieren.

So schlecht steht es um die Schweiz

Würde die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 halbieren, wie dies das Pariser Abkommen vorsieht, würde sich der Swiss Overshoot Day auf den 24. Juli verschieben.

Aber nicht nur um die Schweiz steht es schlecht, sondern auch die ganze Welt verzeichnet immer schlechtere Zahlen. Der sogenannte «Earth Overshoot Day», der Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die die Erde in einem Jahr regenerieren kann, findet seit 1970 immer früher statt.

Schweiz bekommt Klima-Quittung von Greenpeace

Aus diesem Grund machen Aktivistinnen und Aktivisten jedes Jahr auf den Swiss Overshoot Day aufmerksam. 2025 hat Greenpeace und Designstudierende der Zürcher Hochschule der Künste der Schweiz eine Quittung präsentiert.

Dazu wurde auf dem Lindenhof in der Zürcher Altstadt ein 71 Meter langes Papier entrollt, mit 127 Fragen zum Swiss Overshoot Day. 127 Fragen, weil der 7. Mai der 127. Tag im Jahr ist. Darin stehen Fragen wie: «Was, wenn wir die Superreichen global besteuern, sodass sie sich nirgendwohin verziehen können?» oder «Wusstest Du, dass 7 von 10 Menschen in der Schweiz die Umwelt wichtiger ist als das Wirtschaftswachstum?»

Die «Quittung» von Greenpeace zieht sich durch Zürich. Bild: keystone

(sav, ref)