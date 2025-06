Illegal in die Schweiz eingeführte Kulturgüter an Italien retourniert

Direktorin des Bundesamts für Kultur: Carine Bachmann. Bild: keystone

Die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Carine Bachmann, hat am Donnerstag dem italienischen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, mehrere italienische Kulturgüter übergeben. Ein Teil der Objekte wurde in mehreren Strafverfahren beschlagnahmt.

Die zurückgegebenen Objekte stammen aus verschiedenen Epochen. Darunter befinden sich unter anderem Münzen aus Kupfer, Silber und Gold aus dem 2. Jahrhundert nach Christus bis in die byzantinische Zeit, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) am Donnerstag mitteilte. Bemerkenswert sei eine rund 2400 Jahre alte bronzene Situla mit verzierten Henkeln. Diese Gefässform war in der Antike weit verbreitet. Sie ist seit der späten Villanova-Kultur oft als Grabbeigabe in Etrurien sowie in Mittel- und Süditalien belegt.

Ein Teil der Objekte wurde in mehreren Strafverfahren beschlagnahmt und rechtskräftig eingezogen, da sie illegal erworben oder illegal in die Schweiz eingeführt wurden, wie es weiter hiess. Die Strafverfahren fanden in den Kantonen Basel-Stadt, Genf, St. Gallen, Zürich, Tessin und Neuenburg statt.

Nach Abschluss der Verfahren wurden die Kulturgüter dem Bund übergeben. Die Rückgabe erfolgt gemäss BAK gestützt auf das Kulturgütertransfergesetz. Dieses setzt seit 20 Jahren die Unesco-Konvention von 1970 über Massnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut in der Schweiz um.

Der illegale Transfer von Kulturgütern fügt laut BAK dem kulturellen Erbe eines Landes schwere und oft irreversible Schäden zu. So sind Raubgrabungen in kulturgüterreichen Regionen wie Italien auch heute noch ein Problem. (sda)