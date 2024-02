«Beelendend»: EVP-Nationalrat wird Einreise in Aserbaidschan verweigert

Der Schweizer OSZE-Wahlbeobachter und EVP-Nationalrat Nik Gugger (ZH) hat auf Geheiss der aserbaidschanischen Behörden aus dem Land im Kaukasus ausreisen müssen. Das Aussendepartement will nun über «die üblichen diplomatischen Kanäle» bei den aserbaidschanischen Behörden intervenieren.

Nationalrat Nik Gugger hätte eigentlich als Wahlbeobachter in Aserbaidschan einreisen wollen. Bild: keystone

Man habe Kenntnis über diesen Vorfall, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es bestätigte damit einen Bericht des «Sonntagsblick». Der Zürcher reiste als offizieller und akkreditierter Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) nach Aserbaidschan und hätte über die Präsidentschaftswahlen am kommenden Mittwoch berichten sollen.

Kaum sei er jedoch in der Hauptstadt Baku gelandet, sei er am Diplomateneingang von der Polizei gestoppt worden. Diese habe seinen Pass beschlagnahmt und ihm die Einreise verweigert. Andere OSZE-Beobachter seien problemlos durchgelassen worden, auch die Schweizer Delegation. Die Situation sei beelendend gewesen und ein Skandal, so Gugger zur Zeitung.

Die Polizisten hielten den Nationalrat demnach knapp drei Stunden am Flughafen Baku fest und setzten ihn dann in einen Flieger nach Istanbul. Erst in der Türkei habe er seinen Pass zurückbekommen. Am Samstag um 14.00 Uhr landete er in Zürich, wie es weiter hiess.

Laut EDA steht der Schweizer Botschafter in Baku am Samstag in regelmässigem telefonischem Kontakt mit Gugger. Die Schweizerische Botschaft in Baku habe sich bemüht, Gugger zu unterstützen und stehe in Kontakt mit den aserbaidschanischen Behörden.

Massenflucht von Armeniern

Die vorgezogene Präsidentenwahl in Aserbaidschan am 7. Februar begründete der amtierende Präsident Ilham Aliyev damit, dass sein Land nach Jahrzehnten endlich seine Souveränität wiederhergestellt habe.

Der amtierende Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev. Bild: keystone

Gemeint ist die Unterwerfung des Gebietes Berg-Karabach im vergangenen Herbst, die eine Massenflucht von 120'000 Karabach-Armeniern nach Armenien auslöste. Bis 2020 kontrollierte Armenien Berg-Karabach und Teile von Aserbaidschan. (dab/sda)