Polizeirapport

Deutsche Bundespolizei weist Mann nach Ausweiskontrolle in die Schweiz zurück

Die deutsche Bundespolizei hat am Badischen Bahnhof in Basel am frühen Sonntagmorgen einen 20-jährigen Mann nach einer Ausweiskontrolle im Fernreisezug in die Schweiz zurückgewiesen. Die spanische Identitätskarte war laut Polizei gefälscht.

Einsatzkräfte kontrollierten den Reisenden bei der geplanten Einreise nach Deutschland, wie die deutsche Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Montag mitteilte.

Dabei habe sich die vorgelegte spanische Identitätskarte als Fälschung herausgestellt. Die Bundespolizei habe ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Sie wirft dem Beschuldigten mit ungeklärter Staatsangehörigkeit Urkundenfälschung sowie einen Verstoss gegen das Aufenthaltsgesetz vor. Als Hintergrund gab der Mann an, er habe den gefälschten Ausweis in Griechenland für 2800 Euro erworben.

Nach Sicherstellung der Identitätskarte als Beweismittel erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz. (hkl/sda)