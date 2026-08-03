Tinder hat das veränderte Datingverhalten erkannt. Bild: keystone

Bei Tinder können sich jetzt auch Schweizer Singles offline treffen

Nach Offline-Events in den USA gibt es diese nun auch bald in europäischen Metropolen wie Zürich und Genf. Alles zu Start und Durchführung.

Mehr «Schweiz»

Singles haben zunehmend weniger Lust, sich bei Tinder-Dates durch angestrengte Gespräche zu quälen. Für datingmüde Nutzerinnen und Nutzer hat Tinder deshalb Offline-Events lanciert, bei denen sich Menschen im echten Leben treffen und kennenlernen können. Nun weitet Tinder «Events» – eine In-App-Funktion, die Singles dabei unterstützt, aus Online-Kontakten echte Begegnungen entstehen zu lassen – international aus.

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in Los Angeles gibt es die neue Funktion in neun weiteren Städten: New York City, Dallas, Denver, Kansas City und Phoenix in den USA sowie Berlin, München, Zürich und Genf in Europa. Bis Ende September soll die Zahl der Städte auf 26 steigen.

Verändertes Datingverhalten

Der Ausbau ist Teil der Weiterentwicklung von Tinder, Menschen auch über den Bildschirm hinaus miteinander zu verbinden. Damit reagiert das Unternehmen auf das veränderte Datingverhalten. Vor allem die Gen Z suche immer häufiger Verbindungen, die durch gemeinsame Erlebnisse statt klassischer Dates entstehen.

In einer Pressemitteilung von Tinder erklärt Mark Kantor, Chief Product Officer:

«Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Tinder die Art und Weise verändert, wie Menschen sich kennenlernen. ‹Events› ist ein Baustein dafür, wie wir das nächste Kapitel dieser Geschichte schreiben und gestalten und wie Verbindungen für eine neue Generation von Singles aussehen.» Mark Kantor, Chief Product Officer bei Tinder

Durch die gemeinsamen Interessen und das Erleben mit Freunden wirke das Dating weniger einschüchternd und mache mehr Spass, meint Kantor weiter.

Angeboten werden auch Karaoke-Abende. Bild: shutterstock

Zu den angebotenen Aktivitäten gehören etwa Keramik-Workshops, Sonntagsbrunches, Gruppenwanderungen, Running-Clubs, Spieleabende oder DJ-Events. Der Preis liegt dabei zwischen 15 und 20 Franken pro Event.

Neue Funktion beliebt bei Gen Z

Das Pilotprojekt in Los Angeles umfasste mehr als 60 Veranstaltungen, bei denen sich Tinder-Nutzerinnen und -Nutzer auch im echten Leben kennenlernen konnten. Seit dem Start im März nutzten zwei Drittel (66 Prozent) der berechtigten aktiven Mitglieder das Angebot. Besonders beliebt war «Events» bei der Generation Z: 71 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nahmen das Format in Anspruch, gegenüber 63 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer ab 25 Jahren. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) besuchte anschliessend weitere Veranstaltungen.

Besonders gefragt waren Veranstaltungen mit gemeinsamer Aktivität wie Keramik-Workshops bei Kerzenschein, DJ-Abende, Spieleabende oder Wanderungen.

So funktioniert es

Mit der neuen Funktion können Tinder-Nutzerinnen und -Nutzer Veranstaltungen in ihrer Umgebung entdecken. Dafür arbeitet die Dating-App mit Eventveranstaltern sowie Plattformen für Veranstaltungssuche und Ticketverkauf zusammen. Die Organisation der Anlässe, ihre Durchführung und der Ticketverkauf bleiben jedoch in der Verantwortung der jeweiligen Veranstalter. Die Events sind direkt über den Bereich «Events» in der App zugänglich. Nach der Teilnahme erscheint im Profil ein «Teilgenommen»-Abzeichen, das dabei helfen soll, mit anderen Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu kommen.

Events in Genf und Zürich

Genf

Double Date & Board Games: 6. August | Baton Rouge

Paint & Flirt: 16. August | Ceramic Kanvas

Quiz Night: 20. August | Oh No Lulu

Double Date & Karaoke: 27. August | Baton Rouge

Quiz Night: 10. September | No Lulu

Double Date & Board Games: 17. September | Baton Rouge

Paint & Flirt: 20. September | Ceramic Kanvas

Double Date & Karaoke: 24. September | Baton Rouge

Gemeinsames Malen soll verbinden. Bild: Shutterstock

Zürich

Double Date & Karaoke: 13. August | Spot Bar

Paint & Flirt: 23. August | Paint It Easy

Quiz Night: 3. September | Nelson Bar

Double Date & Board Games: 9. September | Plaza Bar

Double Date & Karaoke: 16. September | Spot Bar

Paint & Flirt: 20. September | Paint It Easy

Quiz Night: 24. September | Nelson Bar

Double Date & Board Games: 30. September | Plaza Bar

(kek)