Hunderte an der Beerdigung der in Aarau getöteten Italienerin

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Am Freitag fand ein Gedenkmarsch in Aarau statt – nun trauert die Heimatstadt des Opfers. (Archivbild, 4. September) Bild: keystone

In ihrer Heimatstadt Città Sant'Angelo in der mittelitalienischen Region Abruzzen ist am Sonntag die junge Frau beerdigt worden, die an einer Raveparty in Aarau erschossen worden war. Techno-Musik und weisse Luftballons begleiteten die Ankunft des Sarges der 22-Jährigen. Mehr als 500 Menschen nahmen an der Trauerfeier teil.

Die Freunde der Frau kamen in weissen T-Shirts mit dem Foto des Opfers zur Kirche. Auf dem braunen Sarg lagen zahlreiche weisse Rosenblätter.

Ein 43-jähriger Schweizer aus dem Kanton Jura feuerte vergangenes Wochenende am frühen Sonntagmorgen während einer Raveparty mehr als 40 Schüsse ab. Die in der Schweiz wohnhafte junge Italienerin wurde dabei getötet, sechs Personen wurden verletzt.

Der Täter stellte sich später in Delsberg der Polizei und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft im Kanton Aargau. Er soll unter psychischen Problemen leiden und allein gehandelt haben. (sda/ans)