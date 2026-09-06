Schützen und Schützinnen hätten den Besitz von halbautomatischen Waffen bis 2022 nachmelden müssen. Nichtsdestotrotz existieren keine genauen Zahlen, wie viele davon in der Schweiz im Umlauf sind. Bild: www.imago-images.de

Niemand weiss, wie viele halbautomatische Waffen in Schweizer Kellern liegen

Obwohl Waffenbesitzende bis August 2022 halbautomatische Waffen hätten nachmelden müssen, wissen die meisten Kantone nicht, wie viele davon im Umlauf sind.

Mehr «Schweiz»

Der mutmassliche Amoktäter von Aarau schoss 40 Mal auf die Besucherinnen und Besucher des Aarauer Raves. Er tötete eine 22-jährige Italienerin und verletzte sechs Menschen teils schwer. Er tat das mit einer halbautomatischen Waffe des Typs Kalaschnikow AK-74.

Seit der Verschärfung des Waffengesetzes 2019 sind solche halbautomatischen Waffen in der Schweiz verboten. Wer wie der mutmassliche Täter von Aarau sie davor erworben hatte, durfte sie allerdings behalten. Bis August 2022 hatten Besitzerinnen und Besitzer halbautomatischer Waffen Zeit, diese nachzumelden.

In der Theorie sollte es also möglich sein nachzuvollziehen, wie viele halbautomatische Waffen in Schweizer Kellern liegen. Der «Sonntagsblick» hat die Probe aufs Exempel gemacht und bei allen 26 kantonalen Waffenbüros nachgefragt – mit ernüchterndem Resultat.

Nationales Waffenregister abgelehnt

Die meisten Kantone können nicht sagen, wie viele halbautomatische Waffen nachgemeldet worden sind. Der bevölkerungsreichste Kanton Zürich zum Beispiel gibt an, dass sich solche Daten aus seinem Waffenregister nicht auslesen liessen.

Weil es keine einheitliche Regelung gibt, sind die verfügbaren Zahlen zudem wenig aussagekräftig: Im Kanton Bern beispielsweise wurden die Nachmeldungen als sogenannte Besitzbestätigungen erfasst. Heisst im Klartext: Eine Besitzbestätigung konnte auch mehrere halbautomatische Waffen umfassen.

Das Schweizer Parlament hat die Einführung eines nationalen Waffenregisters mehrfach abgelehnt, zuletzt vor zwei Jahren. 2015 wollte der Bundesrat eine Pflicht einführen, alle nach 2008 gekauften Waffen nachträglich registrieren lassen zu müssen. Das Parlament lehnte auch das ab. Damals schätzte der Bundesrat die Zahl der Feuerwaffen in Schweizer Haushalten auf zwei Millionen Stück. In den kantonalen Waffenregistern registriert war weniger als die Hälfte.

Immerhin aus dem Kanton Jura, wo der mutmassliche Täter wohnte, gibt es genaue Zahlen: 169 neu verbotene halbautomatische Waffen wurden bis zum Stichzeitpunkt im August 2022 registriert.

(her)