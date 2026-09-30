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Kind fällt in Gontenbad AI in Weiher und muss reanimiert werden

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Kind fällt in Gontenbad AI in Weiher und muss reanimiert werden

30.09.2026, 13:0130.09.2026, 13:01

Ein 23 Monate altes Mädchen ist am Dienstagabend in Gontenbad in einen kleinen Weiher gefallen. Das Kind musste reanimiert werden. Die Rega flog es in kritischem Zustand ins Spital.

Auch die Rega war im Einsatz.
Auch die Rega war im Einsatz.bild: kantonspolizei appenzell innerrhoden

Das Mädchen entfernte sich unbemerkt vom Stall des Landwirtschaftsbetriebs ihres Vaters, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Mittwoch in einer Mitteilung. Wenige Minuten später sei es in einem rund 150 Meter entfernten kleinen Weiher gefunden und sofort reanimiert worden. Gleichzeitig wurden die Rettungskräfte alarmiert. (hkl/sda)

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