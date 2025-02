24-Jähriger gibt an Zürcher Gericht brutale Attacke auf Frau zu

Ein 24-Jähriger hat am Mittwoch am Bezirksgericht Winterthur eine brutale Attacke auf eine ältere Frau zugegeben. Viele Fragen des Richters wollte er nicht beantworten.

Er lege ein umfassendes Geständnis ab, sagte der Beschuldigte am Bezirksgericht Winterthur. In früheren Befragungen sagte er noch, dass er sich an nichts erinnere. Mittlerweile sei er aber in Therapie und arbeite alles auf.

Der Fall wird vor dem Winterthurer Bezirksgericht verhandelt. Bild: KEYSTONE

Der Richter hielt dem 24-Jährigen vor, dass er laut früheren Aussagen «total besoffen» aufs Land gefahren war. Vor Gericht sagte er, dass er selten Alkohol trank. Ob das in der Nacht vor der Tat der Fall war, beantwortete er nicht. Er habe aber regelmässig Kokain konsumiert.

Der Beschuldigte hatte sich an der gesundheitlich angeschlagenen Frau vergangen und sie beinahe getötet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. (rbu/sda)