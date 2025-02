Alfons Schuhbeck: Der Starkoch muss sich vor Gericht verantworten. Bild: keystone

People-News

Alfons Schuhbeck: Gericht startet neuen Prozess gegen Star-Koch

Alfons Schuhbeck verlor sein Gastro-Imperium und landete im Gefängnis. Jetzt werden weitere Vorwürfe verhandelt.

Dinah Rachko / t-online

Neuer Prozess gegen Alfons Schuhbeck: Der Starkoch muss sich vom 24. Juni an erneut vor Gericht verantworten, wie das Landgericht München I mitteilte. Es geht dabei unter anderem um den Vorwurf des Subventionsbetrugs. Vier Verhandlungstage wurden angesetzt, das Urteil könnte damit am 14. Juli fallen.

Die Anklage, die die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr erhoben hatte, wurde zum grössten Teil zur Hauptverhandlung zugelassen. Darin wird dem 75-Jährigen Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchter Betrug in fünf Fällen und Subventionsbetrug in 19 Fällen vorgeworfen.

Der Vorwurf, Schuhbeck habe in hunderten Fällen Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt. Dies sei laut Gericht entschieden worden, weil «in den anderen Tatkomplexen» eine Verurteilung zu erwarten sei.

«Schuhbeck wird sich verteidigen»

Schubecks Anwälte Norbert Scharf und Joachim Eckert hatten bereits im Oktober zur Anklageerhebung erklärt, ihr Mandant werde sich gegen die Vorwürfe verteidigen: «Voreilige Festlegungen oder Profilierungen verbieten sich angesichts von Stand und Umfang des Verfahrens.»

Laut Staatsanwaltschaft soll Schuhbeck unter anderem zu Unrecht Corona-Soforthilfen und Überbrückungshilfen beantragt haben. Insgesamt habe sich Schuhbeck Geld in Höhe von 460'000 Euro erschlichen, so der Vorwurf.

Der 75-Jährige sitzt derzeit bereits in Haft. 2023 hatte er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angetreten. (dpa)